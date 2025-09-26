Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
20°
Ekonomi
Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. Sahte belge kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak ve 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak. İşte 1 Ekim'den itibaren başlayacak yeni uygulamanın detayları...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadelede şirketlerin sahte belgeyi “bilmeden kullandım” savunması kabul etmeyecek ve bilerek kullanılmış sayacak. 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacak uygulamada kullanan mükelleflere üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Vergi kaçakçılığı durumunda ise verilecek.

Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

3 KAT FAZLASIYLA CEZA ÖDENECEK

Mevcutta sahte belge (fatura) kullandığı tespit edilen şirketler sahte belgeyi bilmeden kullandığını, belgeyi düzenleyen kişinin sorumlu tutulmasını iddia ederek yaptırımdan kurtuluyordu. Ancak şimdi yapılan düzenlemeyle şirketlerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişiler hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında suç duyurusunda bulunularak 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almaları sağlanacak.

Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

RİSK SKORLAMASINA BAĞLI ANALİZ

Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek. VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek. Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek. Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.

Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

PARA AKLAMA BOYUTUYLA SORGULANACAK

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.

Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

HAPİS CEZASI ALMASI SAĞLANACAK

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece, sahte belge düzenleyenlerin hızla ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.

