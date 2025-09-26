Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!

Türkiye’nin tanınan dijital bankacılık platformlarından Enpara, QNB çatısından ayrılıyor. Enpara müşterilerine yapılan duyuruda 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti olacağı bildirildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:01

QNB tarafından yapılan duyuruda, Enpara.com’un artık bağımsız bir banka olarak hizmet vereceği ve 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti yaşanacağı bildirildi.

Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!

Hesap kullanıcıları açısından en büyül değişiklik IBAN numaralarında olacak. Bugüne kadar QNB’ye tahsis edilen “111” numarasıyla kullanılan IBAN’lar geçerliliğini yitirecek ve tüm Enpara müşterileri için yeni IBAN’lar tanımlanacak.

Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!

Bankadan yapılan açıklamada "2012 yılından bu yana A.Ş. (QNB) çatısı altında faaliyetlerine devam eden Enpara.com’un (3663 Enpara Şubesi) yine QNB Group (Q.P.S.C.) çatısı altında kurulan ve faaliyete geçen Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesine yönelik kısmi bölünme işlemi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 28 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır. Enpara.com müşterilerinin Enpara Bank’a devir işlemiyle ilgili sistemsel çalışmaların ise sonuna gelinmiştir. Daha önce belirlenen ve ilk grupta yer alan müşterilerin sistemsel devir işlemi planlandığı gibi 12 Eylül 2025 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 26 Eylül 2025 tarihinde ise kalan tüm Enpara.com müşterilerinin Enpara Bank’a devredilerek devir işleminin tamamlanması planlanmaktadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek olmadan otomatik olarak gerçekleşecek bu devir işlemiyle ilgili sizi detaylı olarak bilgilendirmek isteriz" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti
ASELSAN zirveye oturdu: 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket
ETİKETLER
#Qnb Bank
#Enpara
#Enpara Bank
#Bağımsız Banka
#Iban Değişikliği
#Sistem Geliştirmeleri
#Banka Bölünmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.