Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!

QNB tarafından yapılan duyuruda, Enpara.com’un artık bağımsız bir banka olarak hizmet vereceği ve 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti yaşanacağı bildirildi.

Hesap kullanıcıları açısından en büyül değişiklik IBAN numaralarında olacak. Bugüne kadar QNB’ye tahsis edilen “111” numarasıyla kullanılan IBAN’lar geçerliliğini yitirecek ve tüm Enpara müşterileri için yeni IBAN’lar tanımlanacak.

Bankadan yapılan açıklamada "2012 yılından bu yana QNB Bank A.Ş. (QNB) çatısı altında faaliyetlerine devam eden Enpara.com’un (3663 Enpara Şubesi) yine QNB Group (Q.P.S.C.) çatısı altında kurulan ve faaliyete geçen Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesine yönelik kısmi bölünme işlemi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 28 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır. Enpara.com müşterilerinin Enpara Bank’a devir işlemiyle ilgili sistemsel çalışmaların ise sonuna gelinmiştir. Daha önce belirlenen ve ilk grupta yer alan müşterilerin sistemsel devir işlemi planlandığı gibi 12 Eylül 2025 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 26 Eylül 2025 tarihinde ise kalan tüm Enpara.com müşterilerinin Enpara Bank’a devredilerek devir işleminin tamamlanması planlanmaktadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek olmadan otomatik olarak gerçekleşecek bu devir işlemiyle ilgili sizi detaylı olarak bilgilendirmek isteriz" denildi.