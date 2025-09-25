Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 1999 öncesinde sigortalı olanlara erken emeklilik şansı veriyor fakat prim gününü dolduramayanlar bu özellikten faydalanamıyor. Özellikle kadın sigortalıların doğum ve işe aralarla prim gününün eksik kaldığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanları EYT hakkında uyardı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:32

Ülkemizde emekli olmak için işe baş­lama tarihi ve prim gün sayı­sı üzerinden hesaplama yapılıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 önce­sinde sigortalı olan kadın ve erkekler Emeklilikte Yaşa Takılanlar () düzenleme­si kapsamında değerlendiri­liyor. Ancak bu düzenleme, her sigortalının aynı ölçüde yararlandığı bir hak sağlamı­yor. Özellikle kadın sigortalı­lar için prim gün sayısındaki eksiklik, EYT’den yararlan­manın önünde en büyük engel olduğunu belirten Uzmanı Özgür Erdursun, kadın sigortalıları uyardı.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

Örnek olarak 1979 doğumlu, sigorta girişi Ocak 1999'da yapılan ve toplam prim günü 1500 gün olan bir kadın sigortalının emekli ola­bilmesi için 4475 gün eksi­ği bulunduğunu söyleyen Erdursun, "Doğum borç­lanması veya yurt dışı borç­lanması gibi hakları yoksa bu açığı yalnızca çalışarak ya da isteğe bağlı prim ödeyerek kapatması gerekiyor. Hesapla­malara göre 4475 günün ta­mamlanması yaklaşık 12 yıl 5 ay sürüyor. Bu da kişinin 58 yaşını geçerek emekli olması anlamına geliyor" dedi.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

Erdursun, kişi EYT kapsa­mına girse de fiilen EYT’den yararlanamıyor, çünkü gerek­li prim gününü doldurması yaş haddini aşmasına neden oluyor" diyerek kadın sigortalının yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

3600 GÜNLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

3600 prim gününü doldu­ran kadın sigortalılar 58 ya­şında emekli olabildiğii belirten Erdursun, isteğe bağlı prim öde­meleri sadece için geçerli olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla, sigortalı çalış­ması mümkün olmayan ve ek­sik primini sadece isteğe bağ­lı ödeyerek tamamlamak is­teyen kadınlar: 56 yaşında, 5400 günle; erkekler: 58 yaşında, 5400 günle Bağkur’dan emek­li olabilir.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

SON 2520 GÜN KURALI

hesabında son 2520 gün kuralı büyük önem taşır. En az 1261 gün SSK’lı çalışması varsa, emeklilik SSK üzerinden ger­çekleşir.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

BAĞKUR’DA 9000 GÜN ŞARTI DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada Bağkur’lular için önemli bir düzenlemeye işaret etti. Bakan, 2028 yılına kadar en geç yapılacak bir düzenleme ile Bağkur’da emeklilik için aranan 9000 gün şartının 7200 güne düşü­rüleceğini söyledi. Ancak konunun detayları önümüzdeki günlerde şekillenecek.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA MALİYETİ

İsteğe bağlı sigorta primle­ri, brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanıyor. 2025 itibarıyla aylık ödeme tutarı yaklaşık 8.321,76 TL’dir. Ça­lışmayan kişiler, bu ödeme­lerle eksik günlerini tamamlayabiliyor.

EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

BORÇLANMA HAKKI HANGİ ŞARTLARDA GEÇERLİ

Erdursun, kadın sigortalıların ba­zı haklar sayesinde prim gün sayılarını hızla artırmaları mümkün olduğunu belirtti:

-Doğum borçlanması (en fazla 3 doğum için 2160 gün),

-Yurt dışı borçlanması (3201 sayılı yasa),

-Usta öğreticilik, doktora, askerlik gibi süreler (5510 sa­yılı Kanun’un 41. maddesi).

EYT düzenlemesi, sigorta giriş tarihi eski olan yüzbin­lerce kişiye erken emeklilik kapısı açsa da, prim gün sayı­sı eksik olan sigortalılar için fiilen bir avantaj sağlamıyor. Özellikle kadın sigortalılar, doğum ve iş gücüne ara verme nedenleriyle prim günlerini tamamlamakta daha fazla zor­luk yaşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için rekor tahmin geldi: Altın fiyatı daha ne kadar yükselecek?
İhtiyaç kredisi için ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#emeklilik
#eyt
#bağkur
#Kadın Sigortalı
#Prim Günleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.