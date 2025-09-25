EYT bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun büyük engele dikkat çekti

Ülkemizde emekli olmak için işe baş­lama tarihi ve prim gün sayı­sı üzerinden hesaplama yapılıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 önce­sinde sigortalı olan kadın ve erkekler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenleme­si kapsamında değerlendiri­liyor. Ancak bu düzenleme, her sigortalının aynı ölçüde yararlandığı bir hak sağlamı­yor. Özellikle kadın sigortalı­lar için prim gün sayısındaki eksiklik, EYT’den yararlan­manın önünde en büyük engel olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kadın sigortalıları uyardı.

Örnek olarak 1979 doğumlu, sigorta girişi Ocak 1999'da yapılan ve toplam prim günü 1500 gün olan bir kadın sigortalının emekli ola­bilmesi için 4475 gün eksi­ği bulunduğunu söyleyen Erdursun, "Doğum borç­lanması veya yurt dışı borç­lanması gibi hakları yoksa bu açığı yalnızca çalışarak ya da isteğe bağlı prim ödeyerek kapatması gerekiyor. Hesapla­malara göre 4475 günün ta­mamlanması yaklaşık 12 yıl 5 ay sürüyor. Bu da kişinin 58 yaşını geçerek emekli olması anlamına geliyor" dedi.

Erdursun, kişi EYT kapsa­mına girse de fiilen EYT’den yararlanamıyor, çünkü gerek­li prim gününü doldurması yaş haddini aşmasına neden oluyor" diyerek kadın sigortalının yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti.

3600 GÜNLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

3600 prim gününü doldu­ran kadın sigortalılar 58 ya­şında emekli olabildiğii belirten Erdursun, isteğe bağlı prim öde­meleri sadece Bağkur için geçerli olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla, sigortalı çalış­ması mümkün olmayan ve ek­sik primini sadece isteğe bağ­lı ödeyerek tamamlamak is­teyen kadınlar: 56 yaşında, 5400 günle; erkekler: 58 yaşında, 5400 günle Bağkur’dan emek­li olabilir.

SON 2520 GÜN KURALI

Emeklilik hesabında son 2520 gün kuralı büyük önem taşır. En az 1261 gün SSK’lı çalışması varsa, emeklilik SSK üzerinden ger­çekleşir.

BAĞKUR’DA 9000 GÜN ŞARTI DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada Bağkur’lular için önemli bir düzenlemeye işaret etti. Bakan, 2028 yılına kadar en geç yapılacak bir düzenleme ile Bağkur’da emeklilik için aranan 9000 gün şartının 7200 güne düşü­rüleceğini söyledi. Ancak konunun detayları önümüzdeki günlerde şekillenecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA MALİYETİ

İsteğe bağlı sigorta primle­ri, brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanıyor. 2025 itibarıyla aylık ödeme tutarı yaklaşık 8.321,76 TL’dir. Ça­lışmayan kişiler, bu ödeme­lerle eksik günlerini tamamlayabiliyor.

BORÇLANMA HAKKI HANGİ ŞARTLARDA GEÇERLİ

Erdursun, kadın sigortalıların ba­zı haklar sayesinde prim gün sayılarını hızla artırmaları mümkün olduğunu belirtti:

-Doğum borçlanması (en fazla 3 doğum için 2160 gün),

-Yurt dışı borçlanması (3201 sayılı yasa),

-Usta öğreticilik, doktora, askerlik gibi süreler (5510 sa­yılı Kanun’un 41. maddesi).

EYT düzenlemesi, sigorta giriş tarihi eski olan yüzbin­lerce kişiye erken emeklilik kapısı açsa da, prim gün sayı­sı eksik olan sigortalılar için fiilen bir avantaj sağlamıyor. Özellikle kadın sigortalılar, doğum ve iş gücüne ara verme nedenleriyle prim günlerini tamamlamakta daha fazla zor­luk yaşıyor.