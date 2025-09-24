Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

Okulların açıldığı, taşınmaların, inşaat, boya- badana giderlerinin arttığı Eylül ayında nakit ihtiyacı da artıyor. tüketiciler nakit ihtiyacını gidermek için sıklıkla ihtiyaç kredisi kullanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kullanımına ilişkin raporuna göre tüketicinin çektiği konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Rapora göre en çok tüketici kredisi kullanıldı. Peki 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş 12 ay vadede ne kadar faiz öder ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar olur?
Faiz: %4,33
Toplam Ödeme: 140.736 TL
Aylık Taksit: 11.686 TL
Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL
Faiz: %4,14
Toplam Ödeme: 138.323 TL
Aylık Taksit: 11.527 TL
Faiz: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL
Faiz: %3,39
Toplam Ödeme: 131.400 TL
Aylık Taksit: 10.908 TL
Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL
Faiz: %4,24
Toplam Ödeme: 139.828 TL
Aylık Taksit: 11.611 TL
Kâr Payı: %4,19
Toplam Ödeme: 139.325 TL
Aylık Taksit: 11.569 TL
Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL
Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL
Kâr Payı: %3,89
Toplam Ödeme: 136.326 TL
Aylık Taksit: 11.319 TL
Faiz: %5,06
Toplam Ödeme: 148.203 TL
Aylık Taksit: 12.309 TL
Faiz: %3,45
Toplam Ödeme: 131.987 TL
Aylık Taksit: 10.957 TL
Faiz: %3,55
Toplam Ödeme: 132.967 TL
Aylık Taksit: 11.039 TL