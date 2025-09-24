Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

Eylül ayında özellikle nakit ihtiyacının artmasıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Nakit döngüsünü sağlamak için 12 ay vadeyle 100 bin lira bireysel kredi kullanan tüketicinin ödeyeceği faiz oranı değişti. İşte en düşük ve en yüksek faizli ihtiyaç kredileri...

Okulların açıldığı, taşınmaların, inşaat, boya- badana giderlerinin arttığı ayında nakit ihtiyacı da artıyor. tüketiciler nakit ihtiyacını gidermek için sıklıkla kullanıyor. Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kullanımına ilişkin raporuna göre tüketicinin çektiği konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Rapora göre en çok kullanıldı. Peki 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş 12 ay vadede ne kadar faiz öder ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar olur?

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %4,33
Toplam Ödeme: 140.736 TL
Aylık Taksit: 11.686 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

QNB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

ENPARA.COM – MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %4,14
Toplam Ödeme: 138.323 TL
Aylık Taksit: 11.527 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,39
Toplam Ödeme: 131.400 TL
Aylık Taksit: 10.908 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

ING – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

GARANTİ BBVA – TÜKETİCİ KREDİSİ

Faiz: %4,24
Toplam Ödeme: 139.828 TL
Aylık Taksit: 11.611 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI – SİGORTALI İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı: %4,19
Toplam Ödeme: 139.325 TL
Aylık Taksit: 11.569 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

ZİRAAT BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

VAKIF KATILIM – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,89
Toplam Ödeme: 136.326 TL
Aylık Taksit: 11.319 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

HALKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %5,06
Toplam Ödeme: 148.203 TL
Aylık Taksit: 12.309 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

HSBC – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,45
Toplam Ödeme: 131.987 TL
Aylık Taksit: 10.957 TL

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

ŞEKERBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,55
Toplam Ödeme: 132.967 TL
Aylık Taksit: 11.039 TL

