TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Gram altın için rekor tahmin geldi: Altın fiyatı daha ne kadar yükselecek?

Gram altın tarihi zirveyi gördü. Altın fiyatları hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'de oldukça yükseldi. Küresel jeopolitik gerginlikler, piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcının risk iştahını kaçırdı ve altına yönlendirdi. Peki altın daha ne kadar yükselecek?

Küresel jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altına yönelmesi ve döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar, yatırımcının risk iştahını düşürüp kendisini güvenli limana atmasına neden oldu. Bu talep ise altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. PEki altın piyasası ve gümüş gibi değerli emtia fiyatları nereye gidiyor?

Gram altın için rekor tahmin geldi: Altın fiyatı daha ne kadar yükselecek?

GRAM ALTIN 6500 LİRAYI GÖRECEK

ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, Avrupa'daki durgunluk sinyalleri, Ortadoğu'daki gerilimler ve BRICS ülkelerinin altın rezervlerini artırma stratejileri altın fiyatlarında belirleyici olurken, Türkiye'de kur baskısı ve yüksek enflasyon altın talebini güçlendirdi. Uzmanlara göre küresel belirsizlikler sürdükçe altının güçlü konumunu koruması bekleniyor. Birçok uluslararası finans kurumu da değerli metaller için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Deutsche Bank 2026 için ons altın fiyatını 4 bin dolar seviyesinde öngörürken, JPMorgan 2025'in son çeyreğinde ortalama 3 bin 775 dolar/ons beklentisini açıkladı. Bu öngörüler, Türkiye piyasasında gram altın için 6 bin 500 TL seviyesinin yeni hedef olarak konuşulmasına yol açtı.

Gram altın için rekor tahmin geldi: Altın fiyatı daha ne kadar yükselecek?

DAR GELİRLİ YATIRIMCI ZORLANIYOR

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, daha önce dile getirdiği "5 bin TL seviyesi sadece zaman meselesi" öngörüsünün gerçekleştiğini belirterek, altının uzun vadede olmaya devam edeceğini vurguladı. Kitiş, özellikle yükselen fiyatların dar gelirli yatırımcıyı zorladığını belirterek, küçük tasarruflarla da altına yatırım yapılabilmesini sağlayacak yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kısa vadeli dalgalanmaların doğal olduğunu belirten Kitiş, altını saklarken ev yerine kayıtlı sistemleri önerdi. Kitiş, döviz ve altın arasında tercih yapmak isteyenlere ise "dengeli portföy" tavsiyesinde bulundu.

Gram altın için rekor tahmin geldi: Altın fiyatı daha ne kadar yükselecek?

GÜMÜŞ UZUN VADEDE KAZANDIRACAK

Öte yandan altınla birlikte gümüş piyasasında da hareketlilik dikkat çekiyor. HSBC, 2025 için ons gümüş tahminini 35,14 dolar olarak revize etti. Halihazırda 44 doların üzerine çıkan ons gümüş, güvenli liman talebiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, küresel arz-talep açığının fiyatları yukarı taşıma potansiyeli barındırdığına işaret ediyor. Uzmanlara göre altın kısa vadede dalgalı seyir izleyebilir ancak uzun vadede güçlü kalmaya devam edecek. Küçük yatırımcı için geliştirilecek yeni ürünlerin de altına erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

TGRT Haber
