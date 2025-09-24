AJet ucuz uçak bileti kampanyasıyla Avrupa yakınlaşıyor

AJet, yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Ucuz bilet kampanyası Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa noktalarını kapsıyor.
Kampanyada bilet alma tarihleri 24 – 26 Eylül 2025 arasında sınırlıyken, uçuş tarihlerinin ise 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 arasında gerçekleşmesi gerekiyor.
AJet, kampanyası 100 bin indirimli koltukla sınırlı olacak. Kampanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan varışlı uçuşları kapsamaktadır.