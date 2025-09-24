Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası

Pegasus, yurt dışına özel düzenlediği ucuz uçak bileti kampanyasında 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. Verilen bilgiye göre kampanya 200 bin koltukla sınırlı olacak.

24.09.2025
24.09.2025
Pegasus Havayolları yurt dışında bazı destinasyonlarda geçerli olacak yaptı. seçili yurt dışı rotalarına 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında yüzlerce indirimli uçuş gerçekleştirilecek.

Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası

23-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyada 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak.

200 BİN KOLTUKLA SINIRLI

23-24 Eylül 2025 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak belirli hatlardaki 200.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Paket olacak.

Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası

Kampanya, 23-24 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 23 Eylül 2025 saat 09.15’ten itibaren 24 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerli.

Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası

HANGİ UÇUŞLARI KAPSAYACAK?

alma şansı tanıyan kampanya 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 (Türkiye yerel saatine göre, 26 Ekim 2025 saat 00.01’den itibaren 28 Mart 2026 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uçuşları kapsayacak. Yurt dışı hatlarda seçili uçuşlarda toplam 200.000 koltuk için geçerli olan kampanya direkt uçuşlarda geçerli olacak.

