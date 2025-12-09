Rusya’dan kritik adım: Hisse yasağı 3 yıl daha uzatıldı

Rusya, uzun süredir gündemde olan hisse işlemi kısıtlamasını üç yıl daha uzattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, “dost olmayan ülkelerden” yatırımcıların stratejik şirketlerdeki payları üzerinde işlem yapmasına yönelik yasak 2027 sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Yeni düzenleme; stratejik öneme sahip şirketlerin mülkiyetinde değişiklik yapılmasını, kayıtlı sermayelerinin yeniden düzenlenmesini ve belirlenmiş yatırım projelerine dair süreçleri kapsıyor.

Yani yalnızca hisse alım satımı değil, şirket yapısını etkileyen hemen her adım artık daha sıkı bir denetime tabi.

Kısıtlamaya, ısı ve elektrik üreticilerinden tutun da yakıt ve enerji sektörü için ekipman üreten firmalara kadar pek çok kritik alan dahil. Ayrıca Rus bankalarının ve yeraltı kaynaklarını kullanan şirketlerin hisseleri üzerindeki işlemler de aynı sınırlamalar altında.