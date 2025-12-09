Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Rusya’dan kritik adım: Hisse yasağı 3 yıl daha uzatıldı

Putin’in imzasıyla “dost olmayan ülke” yatırımcılarına yönelik kısıtlama 2027 sonuna kadar devam edecek.

Rusya'dan kritik adım: Hisse yasağı 3 yıl daha uzatıldı
Serhat Yıldız
09.12.2025
09.12.2025
, uzun süredir gündemde olan hisse işlemi kısıtlamasını üç yıl daha uzattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, “dost olmayan ülkelerden” yatırımcıların stratejik şirketlerdeki payları üzerinde işlem yapmasına yönelik yasak 2027 sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Yeni düzenleme; stratejik öneme sahip şirketlerin mülkiyetinde değişiklik yapılmasını, kayıtlı sermayelerinin yeniden düzenlenmesini ve belirlenmiş yatırım projelerine dair süreçleri kapsıyor.

Yani yalnızca hisse alım satımı değil, şirket yapısını etkileyen hemen her adım artık daha sıkı bir denetime tabi.

Kısıtlamaya, ısı ve elektrik üreticilerinden tutun da yakıt ve için ekipman üreten firmalara kadar pek çok kritik alan dahil. Ayrıca Rus bankalarının ve yeraltı kaynaklarını kullanan şirketlerin hisseleri üzerindeki işlemler de aynı sınırlamalar altında.

ETİKETLER
#rusya
#yatırımcılar
#enerji sektörü
#Hisse Işlemi Kısıtlaması
#Stratejik Şirketler
#Ekonomik Yaptırımlar
#Dünya
