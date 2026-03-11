İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın kalesi Dahiye var

İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Dahiye bölgesine art arda 3 hava saldrısı gerçekleştirdi. Saldırılar sornası bölgeden patlana sesleri yükseldi.

Beyrut semalarında İsrail'e ait uçaklar alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Dahiye'deki Hureyk Mahallesi'ni hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu daha önce Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahalleler için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.