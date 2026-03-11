Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Avustralya Körfez bölgesine uzun menzilli askeri keşif uçağı gönderecek! Kararda BAE etkisi

ABD-İsrail ortak saldırısına uğrayan ve misillemelerle bölgedeki ABD üslerine karşılık veren İran için Avustralya da kararını verdi. Ülke, körfez bölgesine uzun menzilli bir askeri keşif uçağı ve personel gönderecek. Kararın, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile yapılan görüşmesi sonrası alındığı öğrenildi.

Avustralya Körfez bölgesine uzun menzilli askeri keşif uçağı gönderecek! Kararda BAE etkisi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 00:07

ABD ve İsrail'in 'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, 'nın hava sahasının güvenliğine katkı sağlamak amacıyla bölgesine uzun menzilli bir askeri keşif uçağı göndereceği bildirildi.

Avustralya Körfez bölgesine uzun menzilli askeri keşif uçağı gönderecek! Kararda BAE etkisi

SAVUNMA KUVVETLERİ PERSONELİ 1 AYLIK GÖREV YAPACAK

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Körfez üzerindeki hava sahasını korumak ve güvence altına almak" için ilk etapta dört haftalık bir süre için E-7A Wedgetail uçağı ile destekleyici kuvvetleri personelinin bölgeye gönderileceğini belirtti.

Albanese ayrıca, Avustralya'nın talep üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne () gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler sağlamayı planladığını ifade etti.

BAE LİDERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME SONRASI KARAR ALINDI

BAE'de yaklaşık 24 bin Avustralya vatandaşının bulunduğunu aktaran Albanese, ülkenin ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın misilleme olarak fırlattığı roket ve insansız hava araçlarından 1500'den fazlasını düşürdüğünün altını çizdi.

Avustralya Körfez bölgesine uzun menzilli askeri keşif uçağı gönderecek! Kararda BAE etkisi

Albanese, Körfez'e keşif uçağı gönderme kararını BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından aldığını belirterek, hükümetinin önceliğinin Avustralya vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

BAZI ZİYARETÇİLERE GEÇİCİ GİRİŞ YASAĞI

Avustralya'nın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sebebiyle bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle bazı ülkelerden gelen ziyaretçilere yönelik "geçici giriş yasağı" getirecek yeni bir yasa teklifi hazırladığı bildirildi.

Vatandaşlık, Gümrük ve Çokkültürlülük İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Julian Hill, söz konusu teklifin Avustralya'nın göçmenlik sisteminin "bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini" korumayı amaçladığını söyledi.

Avustralya Körfez bölgesine uzun menzilli askeri keşif uçağı gönderecek! Kararda BAE etkisi

Orta Doğu'da meydana gelen çatışmalara atıfta bulunan Hill, "Bu koşullar altında hükümetin uygun şekilde tepki vermesi hayati önem taşıyor. Buna, belirli gruplara mensup yabancı uyrukluların Avustralya'ya seyahat etme imkanlarına geçici sınırlamalar getirilmesi de dahil." ifadelerini kullandı.

Yasa teklifi, Avustralya'nın geçici vizeye sahip ziyaretçilerin ülkeye girişini 6 aya kadar engelleyebilmesine imkan tanıyacak.

