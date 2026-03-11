Tahran’da binler toplandı! İran’da öldürülen üst düzey komutanlar için cenaze töreni

İran’da, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey askeri yetkililer için cenaze töreni düzenlendi. Saldırılarda yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ile bazı siviller için başkent Tahran’da tören gerçekleştirildi.

Komutanların naaşlarını taşıyan cenaze araçları, "Çağrı" film müziği eşliğinde binlerce kişinin toplandığı İnkılap Meydanı’ndaki tören alanına ulaştı.

İSRAİL VE ABD'YE TEPKİ

İsrail ve ABD'ye karşı tepkilerin yükseldiği törende, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Kanımızı veririz ama zillete boyun eğmeyiz", "Biz İsrail'in kalbine ateşlenen Siccil füzesiyiz" ve "Meydana gelen askerler, lider aşkına geldiler" sloganları atıldı. Kalabalık, hayatını kaybeden komutanların yanı sıra yeni dini lider Mücteba Hamaney ve eski dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Törenin sona ermesinin ardından cenazeler, defin işlemleri için mezarlığa götürüldü.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.