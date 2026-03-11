Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Rusya ve Ukrayna için barış masası yeniden İstanbul'da kurulabilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri devam ederken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların İstanbul seçeneğine olumlu baktıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna için barış masası yeniden İstanbul'da kurulabilir
11.03.2026
11.03.2026
Rusya'dan Ukrayna ile en son İsviçre'nin kentinde yapılan barış görüşmelerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy yaptığı açıklamada, "Görüşmeler için seçeneği mevcut ve tüm taraflar buna oldukça olumlu yaklaşıyor" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca görüşmelerin devamı ve bir sonraki tur hakkında şu ana kadar herhangi bir somut bilginin bulunmadığını da ekledi.

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi hala kabul edilebilir bir görüşme yeri olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya da "Şu anda bununla ilgili herhangi bir görüşme yürütülmüyor" cevabını verdi.

Rusya ve Ukrayna için barış masası yeniden İstanbul'da kurulabilir

''İSTANBUL ANLAŞMALARINA BAĞLI KALINMADI''

Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna çatışmasının çözümünde İstanbul anlaşmalarına bağlı kalıp kalmadığı ilişkin açıklamasında, 2022 İstanbul anlaşmalarının değişen durumun gerekliliklerini karşılamadığını vurgulayarak, "Gerçeklik tamamen değişti" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald arasında yeni bir görüşmenin olup olmayacağına dair bir soruya ise Moskova'nın herhangi bir yeni talep almadığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna için barış masası yeniden İstanbul'da kurulabilir

TRUMP'IN MACARİSTAN ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelmişti. İki lider arasındaki görüşme, yaklaşık üç saat sürmüştü. ABD Başkanı bir sonraki görüşmenin Budapeşte'de yapılmasını önermiş, Putin de bu fikri memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya ve Ukrayna için barış masası yeniden İstanbul'da kurulabilir

İLK GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DAYDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri, 2022 yılının Şubat ayında başlamıştı. Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia liderlik etmişti.

İstanbul'daki müzakerelerin sonucunda, Ukrayna'nın tarafsız kalması ve herhangi bir askeri ittifaka katılmaması şartlarını içeren bir taslak anlaşma hazırlanmıştı. Ancak tüm anlaşmalar Kiev ve Batılı müttefikleri tarafından uygulanmadı ve süreçte bazı uluslararası aktörler de rol oynadı.

Rusya ve Ukrayna için barış masası yeniden İstanbul'da kurulabilir

SON GÖRÜŞMELERDE ADRES CENEVRE'YDİ

Taraflar arasında 2025 yılında müzakereler yeniden başladı ve İstanbul'da üç tur görüşme gerçekleştirilmişti. Bu görüşmelerde Rusya ve Ukrayna, çatışmanın başlangıcından bu yana en büyük esir değişimi de dahil olmak üzere bazı insani konularda anlaşmaya varmış, ancak çatışmanın çözümüne yönelik muhtemel yollar konusunda temel bir anlaşmaya varılamamıştı.

Müzakereler 17-18 Şubat 2026'da Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında üçlü formatta yeniden başlamıştı. İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılan görüşmelerin ilk günü yaklaşık altı saat, ikinci günü ise yaklaşık iki saat sürmüştü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, müzakereleri zor, fakat iş odaklı olarak nitelendirdi. Medinskiy, yakında yeni bir toplantı yapılacağını belirtmişti.

