Orta Doğu hattındaki enerji kaynaklarında savaş gerilimi yükselirken bir yandan da Karadeniz'deki hatlarda da olaylar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım'ı hedef aldığına dair bir açıklama yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkakım ve Mavi Akım hedefte: Gazprom 12 saldırı girişimini duyurdu Rusya, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarına gaz akışı sağlayan kompresör istasyonlarına son iki haftada 12 kez insansız hava araçlarıyla saldırdığını ve bu saldırıların püskürtüldüğünü açıkladı. Gazprom, son iki haftada 12 kez Ukrayna'nın Rusya'daki doğal gaz altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti. Saldırıların, TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağlayan Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya kompresör istasyonlarına yönelik olduğu kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini ve Rus hava savunma ile elektronik savaş sistemleri sayesinde tesislere zarar verilmediğini bildirdi. Rusya, saldırılarla Avrupa'ya yönelik gaz akışının etkilenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve TürkAkım ile Mavi Akım'a saldırı planladığını söylemişti.

12 KEZ TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM'A SALDIRI

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki doğal gaz altyapısına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son iki haftada 12 defa yapılan saldırıların, ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya isimli kompresör istasyonlarına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırıların püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağladığı aktarıldı.

RUS HAVA SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarla, Avrupa'ya yönelik gaz akışının etkilenmesinin hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Rus hava savunma ve elektronik savaş sistemlerinin koordineli eylemleri sonucunda, savunulan tesise herhangi bir zarar verilmedi." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.