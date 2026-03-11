İsviçre’de otobüs alevlere teslim oldu! Ölü ve yaralılar var

İsviçre'nin Fribourg kantonundaki Kerzers bölgesinde bir posta otobüsü alevlere teslim oldu. Fribourg polisi, yangın sırasında otobüste yer alan 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını doğruladı.

Polis sözcüsü, yangına müdahalenin gece boyunca devam edeceğini ifade etti. Yangının bir kişinin kendini ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceğini aktaran sözcü, kesin sebebin henüz netleşmediğini dile getirdi.

Öte yandan, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Fribourg savcılığı olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor.