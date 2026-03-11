Altın fiyatları yükselecek mi? Filiz Eryılmaz rakam vererek açıkladı! 'Kar satışları' uyarısı

Kategoriler
Altında yeni fiyat trendi 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran sonrasında petrol fiyatlarına kilitlendi.
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TGRT Haber'de katıldığı televizyon programında altının yol haritasıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Eryılmaz savaş cephesinden gelebilecek barış haberlerinin altını nasıl etkileyeceğini de değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Filiz Eryılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
‘ALTINLA PETROL FİYATLARI TERS ORANTILI’
“Altın ve gümüşte dün daha iyi bir ivme vardı.
Özellikle petrol fiyatları geri çekilince altın yukarı gidiyor.
Artık petrolle altın arasında neredeyse bence yüzde 100'e varan bir negatif korelasyon var.
ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYEMEDİ
Petrol yukarı gittikçe enflasyon artacak, merkez bankaları faiz indiremeyecek, altını gümüşü baskılayacak fiyatlaması var.
Güvenli liman gömleğini giyemedi altın gümüş, o gömleği dolar giydi dünyada.
Şimdi dolayısıyla mesela bugün bakın tekrar petrol yukarı gitti. Altın gümüşte yatay negatif seyir var.
ALTINDA KAR SATIŞLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
Bir de 15.30 ABD enflasyonu var. Kritik bir veri. Beklenti üstü bir veri piyasanın moralini bozar.
Daha şahin FED fiyatlamasını gündeme getirir diye özellikle kısa vadede pozisyon alanların açıkçası bir miktar kar satışına gittiğini de görüyorum burada.
Evet bir toparlanma emaresi var ama güçlü bir toparlanma yok şu an.
Ne altında ne de gümüşte.
ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA İÇİN HANGİ SEVİYELER KRTİK?
89.7 dolar üzerini görmeli gümüş.
5.240 dolar üzerinde görmeli ons altın. Gram altın da 7.400 TL üzerinde tutunmayı görmeli.
Bunu yapacak iki şey var.
İlk etapta petrolde bir geri çekilme görmemiz lazım.
Faiz indirim umutlarının artması lazım.
Makro ekonomik veriler iyi geliyor olsa da altın gümüşü destekleyecek olsa da petrol yukarıda kaldıkça maalesef onu fiyatlayamaz.
ALTIN VE GÜMÜŞ YÖNÜNÜ NEREYE ÇEVİRECEK?
Onun için burada daZ ben altın gümüşte şunu görüyorum, yine bir yatırım tavsiyesi değil ama ‘bekle gör, ne satalım ne alalım’ mantığının gerek uzun vadede gerek kısa vade için yatırımcı için şu anki fiyatlamalarda daha uygun gibi görünüyor.
BARIŞ HABERİ GELİRSE FİYATI NE OLUR?
Tabii piyasada barış haberi gelirse, ciddi geri çekilirse evet bunun altına yaramasını bekleriz.
Orada iki ayrı görüş var. Bir görüş diyor ki hayır barış haberi gelirse bu altını baskılar, bir görüş diyor ki hayır yukarı gider.
Açıkçası ben şöyle düşünüyorum, bir miktar bunun ortası bir seyir olur.
‘ALTINDA SERT YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUM’
Çünkü güvenli liman gömleğini çok güçlü giyemedi ama güvenli liman olsun diye gidip altın alanlarda oldu.
O nedenle çok sert 5600 dolarlara giden bir süreç beklemen ons altında ama bir miktar yükselişi olabilir tabii petrolün geri çekilmesiyle, barışın gelmesiyle birlikte.”