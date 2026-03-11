Kuzey Kore İran sessizliğini bozdu! ABD ve İsrail’e sert kınama

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede barışa engel olduğu ve İran'a yönelik yasa dışı bir askeri operasyonla küresel istikrarsızlığı amaçladığı dile getirildi.

Pyongyang yönetimi ayrıca İran’ın siyasi sistemine yönelik dış müdahaleleri de eleştirdi.

YENİ LİDER SEÇME KARARINA KİM'DEN DESTEK

Açıklamada, başka bir ülkenin hükümetini zayıflatmaya yönelik tehditlerin ve askeri adımların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore, İran’daki Uzmanlar Meclisi’nin yeni bir dini lider seçme kararına saygı duyduklarını belirtti. Açıklamada bu kararın “İran halkının haklarını ve tercihlerini yansıttığı” ifade edildi.