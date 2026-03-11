ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek, "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" dedi.

Dinle Özetle

İsrail 'İran'la savaş limitsiz' dedi, ABD lideri Trump 'sona gelindiğine' dair işaretleri verdi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 90

HABERİN ÖZETİ İsrail 'İran'la savaş limitsiz' dedi, ABD lideri Trump 'sona gelindiğine' dair işaretleri verdi ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların planlanandan ileride olduğunu ve yakında sona ereceğini belirtirken, İsrail Başbakanı Yisrael Katz ise operasyonun hedeflerine ulaşılana kadar süreceğini ve rejim değişikliğini hedeflediğini açıkladı. Trump, İran ile savaşın 'yakında' sona ereceğini ve 'ne zaman bitmesini isterse o zaman biteceğini' söyledi. Trump, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ve savaşın 'çok iyi gittiğini' ifade etti. Trump, İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını ve bunun bir 'intikam' olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Katz, operasyonun 'tüm hedeflerimize ulaşana ve zafer elde edene kadar' devam edeceğini söyledi. İsrail'de Trump'ın savaşı erken bitirme kararı alabileceği yönünde endişeler bulunuyor. Katz, savaş hedeflerinden birinin İran'da 'halk öncülüğünde rejim değişikliği' olduğunu belirtti.

İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" ifadelerine yer verdi.

"ZAMAN SINIRI YOK"

İsrail Başbakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlarla yaptığı durum değerlendirmesinde, “Operasyon herhangi bir zaman sınırı olmadan, tüm hedeflerimize ulaşana ve zafer elde edene kadar devam edecek” dedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkede Donald Trump’ın savaşı Tel Aviv yönetiminin istediğinden daha erken sona erdirme kararı alabileceği ve bunun İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelleyebileceği yönünde endişeler bulunuyor.

Katz ayrıca İsrail ordusunun savaş hedeflerinden birinin İran’da “halk öncülüğünde rejim değişikliği” olduğunu belirterek, böyle bir değişimin nihayetinde İran halkının iradesine bağlı olduğunu söyledi.