İsrail 'İran'la savaş limitsiz' dedi, ABD lideri Trump 'sona gelindiğine' dair işaretleri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu. İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyleyen Trump, "hedef alınacak bir şey kalmadı" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 17:32

ABD Başkanı , ’a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek, "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" dedi.

İsrail 'İran'la savaş limitsiz' dedi, ABD lideri Trump 'sona gelindiğine' dair işaretleri verdi

HABERİN ÖZETİ

İsrail 'İran'la savaş limitsiz' dedi, ABD lideri Trump 'sona gelindiğine' dair işaretleri verdi

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların planlanandan ileride olduğunu ve yakında sona ereceğini belirtirken, İsrail Başbakanı Yisrael Katz ise operasyonun hedeflerine ulaşılana kadar süreceğini ve rejim değişikliğini hedeflediğini açıkladı.
Trump, İran ile savaşın 'yakında' sona ereceğini ve 'ne zaman bitmesini isterse o zaman biteceğini' söyledi.
Trump, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ve savaşın 'çok iyi gittiğini' ifade etti.
Trump, İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını ve bunun bir 'intikam' olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Katz, operasyonun 'tüm hedeflerimize ulaşana ve zafer elde edene kadar' devam edeceğini söyledi.
İsrail'de Trump'ın savaşı erken bitirme kararı alabileceği yönünde endişeler bulunuyor.
Katz, savaş hedeflerinden birinin İran'da 'halk öncülüğünde rejim değişikliği' olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.
İran'ın düşmanlığının ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" ifadelerine yer verdi.

İsrail 'İran'la savaş limitsiz' dedi, ABD lideri Trump 'sona gelindiğine' dair işaretleri verdi

"ZAMAN SINIRI YOK"

İsrail Başbakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlarla yaptığı durum değerlendirmesinde, “Operasyon herhangi bir zaman sınırı olmadan, tüm hedeflerimize ulaşana ve zafer elde edene kadar devam edecek” dedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkede Donald Trump’ın savaşı Tel Aviv yönetiminin istediğinden daha erken sona erdirme kararı alabileceği ve bunun İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelleyebileceği yönünde endişeler bulunuyor.

Katz ayrıca İsrail ordusunun savaş hedeflerinden birinin İran’da “halk öncülüğünde ” olduğunu belirterek, böyle bir değişimin nihayetinde İran halkının iradesine bağlı olduğunu söyledi.

