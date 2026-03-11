Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Phuket'te korkutan anlar: Uçak kontrolden çıktı alçalmaya çalışırken iniş takımları koptu

Tayland'da Phuket Uluslararası Havalimanı'nda yolcular dehşet dolu dakikalar yaşadı. Uçak sert iniş yapınca iniş takımları koptu sarsıntılar sonucu sürtünerek durabildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.03.2026
19:01
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
19:56

Hindistan'dan Tayland'a giden bir yolcu uçağı nın sert iniş sebebiyle iniş takımları zarar gördü. Hindistan’ın Haydarabad kentinden Tayland’ın Phuket kentine sefer yapan Air India Express’e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yerel saatle 11.24 sıralarında havalimanı için alçalış yaptığı sırada kontrolden çıkmasıyla iniş takımları koptu ve sürüklendi.

HABERİN ÖZETİ

Phuket'te korkutan anlar: Uçak kontrolden çıktı alçalmaya çalışırken iniş takımları koptu

Hindistan'ın Haydarabad kentinden Tayland'ın Phuket kentine giden Air India Express'e ait bir yolcu uçağı, sert iniş nedeniyle iniş takımlarının zarar görmesi sonucu pistte sürüklendi.
Boeing 737-800 tipi uçak, iniş sırasında kontrolden çıkarak iniş takımlarının kopmasına ve sürüklenmesine neden oldu.
Uçakta bulunan 131 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın tamamı yaralanmadan tahliye edildi.
Olay, Phuket Uluslararası Havalimanı'nın tek pistinin yaklaşık 5 saat süreyle uçuşlara kapatılmasına neden oldu.
Air India Express, ilk incelemelerde uçağın iniş sırasında burun tekerleğinde teknik bir sorun meydana geldiğini belirtti.
Phuket'te korkutan anlar: Uçak kontrolden çıktı alçalmaya çalışırken iniş takımları koptu

UÇAK SERT İNİŞ YAPTI KORKUTAN ANLAR YAŞANDI

İniş sırasında olay yerinden ve uçağın içinden kaydedilen görüntülerde, uçağın sert iniş ve devam eden sarsıntıların ardından sürtünerek durduğu görülürken, yaşanan olayda uçağın pistten çıkmaması veya yangın çıkmaması büyük bir faciayı önledi. Uçakta bulunan yolcular, güvenli şekilde tahliye edilerek terminale getirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiği görüldü.

Phuket'te korkutan anlar: Uçak kontrolden çıktı alçalmaya çalışırken iniş takımları koptu


Phuket Havalimanı yetkililerinin olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, uçakta bulunan 131 yolcu ile 7 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Olayın ardından Phuket Uluslararası Havalimanı’nda bulunan tek pist güvenlik gerekçesiyle uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Pistte kalan uçağın kaldırılması ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için havalimanındaki uçuş operasyonları yaklaşık 5 saat süreyle durduruldu.

Phuket'te korkutan anlar: Uçak kontrolden çıktı alçalmaya çalışırken iniş takımları koptu


Yetkililer, pistin kapalı kaldığı süre boyunca bazı uçuşların gecikmeli gerçekleştirildiğini, bazı uçakların ise alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.
Air India Express tarafından yapılan açıklamada ise ilk incelemelerde uçağın iniş sırasında burun tekerleğinde teknik bir sorun meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

