Güney Kore'de Orta Doğu hareketliliği! ABD üssünden nakliye uçakları ayrıldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken Güney Kore’de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, Seul’ün güneyindeki Osan Hava Üssü’nde geçen aydan bu yana bulunan ABD’ye ait C-5 ve C-17 tipi nakliye uçakları çarşamba ile cumartesi günleri arasında üsten ayrıldı.

Uzmanlar, C-17 nakliye uçaklarının genellikle ABD’nin askeri varlıkları ve personelini taşıyan rutin görevlerde kullanıldığını belirtiyor. Buna karşın C-5 nakliye uçaklarının ülkeye gelişi ise nadir görülen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

USKF YORUMDAN KAÇINDI

Üste yaşanan hareketlilik, ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) geçtiğimiz hafta Osan Hava Üssü'ne getirilen Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırma hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. USFK ve Güney Kore Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

HAREKETLİLİK TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Güney Kore basını, ülkenin farklı bölgelerindeki Patriot füze savunma sistemlerinin geçtiğimiz hafta Osan Hava Üssü'ne getirildiğini duyurmuştu. USFK'nın Güney Kore'deki askeri varlıklarını Orta Doğu'ya konuşlandırabileceği iddia edilmişti.