Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore'de Orta Doğu hareketliliği! ABD üssünden nakliye uçakları ayrıldı

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'nden ABD'ye ait C-5 ve C-17 tipi nakliye uçakları ayrıldı. Bu durum ABD Kore Kuvvetleri'nin Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırma hazırlığında olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore'de Orta Doğu hareketliliği! ABD üssünden nakliye uçakları ayrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 13:27

ve ’in ’a yönelik saldırıları sürerken ’de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, Seul’ün güneyindeki Osan Hava Üssü’nde geçen aydan bu yana bulunan ABD’ye ait C-5 ve C-17 tipi nakliye uçakları çarşamba ile cumartesi günleri arasında üsten ayrıldı.

Uzmanlar, C-17 nakliye uçaklarının genellikle ABD’nin askeri varlıkları ve personelini taşıyan rutin görevlerde kullanıldığını belirtiyor. Buna karşın C-5 nakliye uçaklarının ülkeye gelişi ise nadir görülen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

USKF YORUMDAN KAÇINDI

Üste yaşanan hareketlilik, ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) geçtiğimiz hafta Osan Hava Üssü'ne getirilen Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırma hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. USFK ve Güney Kore Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

HAREKETLİLİK TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Güney Kore basını, ülkenin farklı bölgelerindeki Patriot füze savunma sistemlerinin geçtiğimiz hafta Osan Hava Üssü'ne getirildiğini duyurmuştu. USFK'nın Güney Kore'deki askeri varlıklarını Orta Doğu'ya konuşlandırabileceği iddia edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır
ABD ve İsrail, İran'dan uranyumu çalacak! Özel kuvvet gönderip stoku ele geçirecekler
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#güney kore
#iran
#Patriot Füze Savunma Sistemleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.