ABD ve İsrail, İran'dan uranyumu çalacak! Özel kuvvet gönderip stoku ele geçirecekler

Amerikan medyasından Axios'un iddiası dikkat çekti. ABD ve İsrail'in, İran'dan 'yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu' çalacağı öne sürüldü. ABD'nin bunun için İran'a özel kuvvet göndermeyi değerlendirdiği iddialar arasında.

AA
08.03.2026
08.03.2026
ABD ve İsrail'in, İran'dan zenginleştirişmiş uranyumu çalacağı iddia edildi. ABD medyasından Axios'un 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek amacıyla İsrail ile bazı konuları değerlendiriyor.

ABD ve İsrail, İran'dan uranyumu çalacak! Özel kuvvet gönderip stoku ele geçirecekler

ABD, İRAN'A ÖZEL KUVVET GÖNDEREBİLİR

ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu elde etmek için İran'a özel kuvvet gönderme" konusunu ele aldıkları iddia edildi.

ABD'li ya da İsrailli askerlerin İran'ın topraklarına girmesini gerektirecek bu "operasyonun" ortak misyon olup olmayacağına ilişkin detay vermeyen kaynaklar, İran ordusunun "ciddi tehdit oluşturmadığından emin olunan dönemde" bu adımın atılabileceğini savundu.

ABD ve İsrail, İran'dan uranyumu çalacak! Özel kuvvet gönderip stoku ele geçirecekler

Kaynaklar, Donald Trump yönetiminin, İran'ın elindeki materyalleri tamamen bölgeden çıkarmayı ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan nükleer uzmanları bölgeye getirerek seyreltmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

İRAN'IN HARK ADASI'NI ELE GEÇİRME PLANI

Öte yandan, Trump yönetiminden isimleri paylaşılmayan yetkililer, İran'ın en büyük petrol terminali olduğu belirtilen Hark Adası'nı "ele geçirme" konusunda da görüşme yapıldığını iddia etti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ve İsrail, İran'dan uranyumu çalacak! Özel kuvvet gönderip stoku ele geçirecekler

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD ve İsrail, İran'dan uranyumu çalacak! Özel kuvvet gönderip stoku ele geçirecekler

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

