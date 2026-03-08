İran'ın yeni lider açıklamasına karşı İsrail'den tehdit: Peşinizdeyiz!

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri, Hamaney'in yerine geçecek isim konusunda uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirdi. Üye Muhammed Mehdi Mirbağeri tarafından paylaşılan videoda, "liderin belirlenmesi için büyük çaba harcandığını" belirtildi. Yeni lider konusundaki kararın oybirliğiyle alınmasına özen gösterildiği ifade edildi.

Meclis üyelerinden Hüccetülislam Caferi ise "Tüm İran halkının mümkün olan en kısa sürede memnun olacağını umduğunu" ifade etti. Caferi "Üçüncü liderin seçilmesindeki gecikme herkes için acı ve istenmeyen bir durum. Ancak başka bir alternatif yok. Bu zor dönemde temsilcilerimiz hakkında kötü düşünmemeliyiz" dedi.

İran Anayasası'na göre 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi, ülkenin dini liderini seçme yetkisine sahip tek kurum.

İSRAİL: SİZE ULAŞMAKTA TEREDDÜT ETMEYİZ

İran'ın yeni lider konusundaki açıklamalarının ardından İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın terör rejimi kendini yeniden inşa etmeye ve yeni bir lider seçmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı ve tehdit şu sözlerle geldi:

"Şunu açıkça belirtmek istiyoruz ki İsrail devletinin eli, halef olacak kişi ve onu seçmeye çalışan herkesin üzerinde olmaya devam edecektir. Yeni bir lider seçmek için yapılacak toplantıya katılmayı planlayan herkesi uyarıyoruz: Size de ulaşmakta tereddüt etmeyeceğiz. Bu bir uyarıdır.''

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.