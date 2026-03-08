Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

İran'da, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ardından çatlaklar gün yüzüne çıktı. İran'a yönelik durmaksızın devam eden bombardımanla beraber bir de iktidar elitleri arasındaki çatlaklar ülkeyi ölümcül bir tehlikeye sürüklüyor. İran liderliğine yakın kaynaklar, Reuters'e verdikleri demeçte, ABD-İsrail saldırılarında yaşanan bir dizi katliamın ardından hayatta kalan önde gelen isimler arasında gerginliklerin baş göstermeye başladığını söyledi.

YENİ LİDER HAMANEY'İN OĞLU MÜCTEBA MI?

Hamaney'in yerine geçecek isim için bugün bir karar verilmesi bekleniyor fakat endişeler çok. Yeni liderin hizipsel anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak kadar yetkiye sahip olup olmayacağı belirsiz. Hamaney'in oğlu Mücteba, Devrim Muhafızları ve babasının güçlü makamı tarafından desteklenen önde gelen aday olarak görülse de tecrübesiz. Üstelik çoğu kıdemli dini liderlerden de genç. Diğer adaylar ise sistem içinde disiplini sağlamak için gerekli olan Muhafızların sorgusuz sualsiz itaatini sürdürmekte zorlanabilir.

Ortadoğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Alex Vatanka, "Savaş zamanları güç yapılarını netleştirmeye meyillidir ve bu durumda belirleyici ses sivil liderliğin değil, İslam Devrim Muhafızları'nın (İDGK) sesidir" açıklamasında bulundu.

DEVRİM MUHAFIZLARI PEZEŞKİYAN'A KIZGIN

Öte yandan Devrim Muhafızları'nın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın özür dilemesine kızgın oldukları öne sürüldü. Körfez ülkeleri süren saldırılar nedeniyle özür dileyen Pezeşkiyan'ın bu hamlesi, 'iç bölünmenin bir işareti' sayılabilir. Sertlik yanlısı din adamı ve milletvekili Hamid Rasai, Pezeşkiyan'a tepkisini gösterdiği açıklamasında, "Tavrınız profesyonelce değildi, zayıftı ve kabul edilemezdi." dedi.

Hamaney'in ofisine yakın, hiyerarşide merkezi bir nokta olmaya devam eden sertlik yanlısı bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, Pezeşkiyan'ın yorumlarının Devrim Muhafızları'ndaki birçok üst düzey komutanı kızdırdığını söyledi.

İran'dan bir başka üst düzey kaynak, ılımlı bir eski yetkili, Hamaney'in yerini kimsenin dolduramayacağını belirterek, merhum lideri İran'ı birçok zorlu dönemden geçirmiş, müthiş bir stratejist olarak tanımladı.

İran'ın üst kademelerinde endişe artarken, kıdemli ayetullahlar, yüce lideri atamaktan sorumlu dinî kurulun çalışmalarını hızlandırması yönünde kamuoyuna çağrıda bulunmaya başladılar.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bir açıklamada Ayetullah Nuri Hamedani, "Bu süreç, düşmanın hayal kırıklığına uğramasına ve milletin birliğinin ve dayanışmasının korunmasına yol açacak şekilde hızlandırılmalıdır" dedi.