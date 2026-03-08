Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından birtakım çatlaklar oluşmaya başladı. Şimdiye kadar Hamaney'in demir yumruk yönetimi çatlakları bastırdı. Fakat ölümü, bu çatlakların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

İran'da, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ardından çatlaklar gün yüzüne çıktı. İran'a yönelik durmaksızın devam eden bombardımanla beraber bir de iktidar elitleri arasındaki çatlaklar ülkeyi ölümcül bir tehlikeye sürüklüyor. İran liderliğine yakın kaynaklar, Reuters'e verdikleri demeçte, ABD-İsrail saldırılarında yaşanan bir dizi katliamın ardından hayatta kalan önde gelen isimler arasında gerginliklerin baş göstermeye başladığını söyledi.

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

HABERİN ÖZETİ

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

İran'da ABD ve İsrail saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından iktidar elitleri arasında çatlaklar oluşmuş ve Hamaney'in yerine geçecek yeni liderin belirlenmesi konusunda endişeler yaşanmaktadır.
Hamaney'in yerine geçecek isim için bir karar verilmesi beklenirken, yeni liderin hizipsel anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak kadar yetkiye sahip olup olmayacağı belirsizdir.
Hamaney'in oğlu Mücteba, Devrim Muhafızları ve babasının makamı tarafından desteklenen bir aday olarak görülse de tecrübesizdir.
Savaş zamanlarında güç yapılarının netleştiği ve bu durumda belirleyici sesin sivil liderliğin değil, İslam Devrim Muhafızları'nın olacağı belirtilmiştir.
Devrim Muhafızları'nın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Körfez ülkelerinden özür dilemesine kızdığı öne sürülmüştür.
İran'ın üst kademelerinde endişe artarken, kıdemli ayetullahlar, yüce lideri atamaktan sorumlu dinî kurulun çalışmalarını hızlandırması yönünde kamuoyuna çağrıda bulunmuştur.
Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

YENİ LİDER HAMANEY'İN OĞLU MÜCTEBA MI?

Hamaney'in yerine geçecek isim için bugün bir karar verilmesi bekleniyor fakat endişeler çok. Yeni liderin hizipsel anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak kadar yetkiye sahip olup olmayacağı belirsiz. Hamaney'in oğlu Mücteba, ve babasının güçlü makamı tarafından desteklenen önde gelen aday olarak görülse de tecrübesiz. Üstelik çoğu kıdemli dini liderlerden de genç. Diğer adaylar ise sistem içinde disiplini sağlamak için gerekli olan Muhafızların sorgusuz sualsiz itaatini sürdürmekte zorlanabilir.

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

Ortadoğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Alex Vatanka, "Savaş zamanları güç yapılarını netleştirmeye meyillidir ve bu durumda belirleyici ses sivil liderliğin değil, İslam Devrim Muhafızları'nın (İDGK) sesidir" açıklamasında bulundu.

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

DEVRİM MUHAFIZLARI PEZEŞKİYAN'A KIZGIN

Öte yandan Devrim Muhafızları'nın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın özür dilemesine kızgın oldukları öne sürüldü. Körfez ülkeleri süren saldırılar nedeniyle özür dileyen Pezeşkiyan'ın bu hamlesi, 'iç bölünmenin bir işareti' sayılabilir. Sertlik yanlısı din adamı ve milletvekili Hamid Rasai, Pezeşkiyan'a tepkisini gösterdiği açıklamasında, "Tavrınız profesyonelce değildi, zayıftı ve kabul edilemezdi." dedi.

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

Hamaney'in ofisine yakın, hiyerarşide merkezi bir nokta olmaya devam eden sertlik yanlısı bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, Pezeşkiyan'ın yorumlarının Devrim Muhafızları'ndaki birçok üst düzey komutanı kızdırdığını söyledi.

İran'dan bir başka üst düzey kaynak, ılımlı bir eski yetkili, Hamaney'in yerini kimsenin dolduramayacağını belirterek, merhum lideri İran'ı birçok zorlu dönemden geçirmiş, müthiş bir stratejist olarak tanımladı.

Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke

İran'ın üst kademelerinde endişe artarken, kıdemli ayetullahlar, yüce lideri atamaktan sorumlu dinî kurulun çalışmalarını hızlandırması yönünde kamuoyuna çağrıda bulunmaya başladılar.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bir açıklamada Ayetullah Nuri Hamedani, "Bu süreç, düşmanın hayal kırıklığına uğramasına ve milletin birliğinin ve dayanışmasının korunmasına yol açacak şekilde hızlandırılmalıdır" dedi.

