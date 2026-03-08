Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere arasında soğuk rüzgarlar esti. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemeyen İngiltere, üslerin kulanılmasına izin vermedi. Trump, ilk olarak İngiltere'ye tehditler savurdu ardından da İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü söyledi.

''BUNU HATIRLAYACAĞIZ''

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian gazetesinin, İngiltere Savunma Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğü ileri sürülmüştü.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.