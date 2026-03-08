Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin buzları eritmek istediğini, Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü öne sürdü. Fakat İngiltere'ye ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!
|
08.03.2026
|
08.03.2026
saat ikonu 11:06

Başkanı Donald Trump ile arasında soğuk rüzgarlar esti. ABD ve İsrail'in, 'a yönelik saldırılarını desteklemeyen İngiltere, üslerin kulanılmasına izin vermedi. Trump, ilk olarak İngiltere'ye tehditler savurdu ardından da İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin İran'a yönelik saldırıları desteklememesi ve üslerini kullanmasına izin vermemesi üzerine İngiltere'ye yönelik tehditlerde bulundu.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hedef alarak, artık onlara ihtiyaçları olmadığını ancak bu durumu hatırlayacaklarını belirtti.
The Guardian'ın haberine göre İngiltere'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğü iddia edildi.
Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

''BUNU HATIRLAYACAĞIZ''

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian gazetesinin, İngiltere Savunma Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğü ileri sürülmüştü.

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Trump'ın İngiltere iddiası: Savaş gemisi göndermeyi düşünüyorlar ama onlara ihtiyacımız yok!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

