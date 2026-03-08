İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

Kategoriler
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Tahran da çevre ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldı. Orta Doğu'da savaş yayılırken Birleşik Arap Emirlikleri'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ülkesinin “savaş halinde” olduğunu söyledi.
İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret eden Al Nahyan, ''Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz'' dedi.
Ziyaret sırasında görüştüğü 5 yaralının tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi. Ordu ve güvenlik kurumlarına teşekkür eden Al Nahyan, ''BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez'' dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.
Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İran’dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte silahlı kuvvetlerimiz, komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı. Dün Geçici Liderlik Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.