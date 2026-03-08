İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Tahran da çevre ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldı. Orta Doğu'da savaş yayılırken Birleşik Arap Emirlikleri'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ülkesinin “savaş halinde” olduğunu söyledi.

''SAVAŞ HALİNDEYİZ''

İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret eden Al Nahyan, ''Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz'' dedi.

''DERİMİZ KALIN, ETİMİZ ACIDIR, BİZİ KİMSE YİYEMEZ''

Ziyaret sırasında görüştüğü 5 yaralının tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi. Ordu ve güvenlik kurumlarına teşekkür eden Al Nahyan, ''BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez'' dedi.

''KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ''

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

PEZEŞKİYAN KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İran’dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte silahlı kuvvetlerimiz, komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı. Dün Geçici Liderlik Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.