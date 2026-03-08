Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran da misillemelerini sürdürüyor. İran'ın hedef aldığı ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise resmen savaşa girdiklerini söyledi, ''Derimiz kalın, etimiz acıdır'' diyerek de gözdağı verdi.

ve İsrail'in 28 Şubat'ta 'a başlattığı saldırıların ardından Tahran da çevre ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldı. 'da yayılırken Birleşik Arap Emirlikleri'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. Birleşik Arap Emirlikleri () Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ülkesinin "savaş halinde" olduğunu söyledi.

İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

HABERİN ÖZETİ

İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin İran saldırıları nedeniyle 'savaş halinde' olduğunu ve kendilerini korumak zorunda olduklarını belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Körfez ülkelerine yönelik misillemelerin zorunluluktan kaynaklandığını ve komşu ülkelerden özür dilediğini ifade etti.
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin 'savaş halinde' olduğunu ve kendilerini, halklarını ve ülkelerini korumak için bu duruma karşı koyacaklarını söyledi.
Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret ettiğini ve yaralılar arasında BAE vatandaşları ile Hint, Sudanlı ve İranlıların bulunduğunu belirtti.
Al Nahyan, BAE'nin güçlü bir ülke olduğunu ve kimsenin onları yenemeyeceğini vurgulayarak, 'BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez' dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine yönelik misilleme yapma zorunluluğunu dile getirerek, bunun komşularla anlaşmazlık veya onları rahatsız etme isteği anlamına gelmediğini belirtti.
Pezeşkiyan daha önce devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İran'dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adına özür dilediğini ve silahlı kuvvetlere komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması yönünde bildirimde bulunulduğunu söylemişti.
İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

''SAVAŞ HALİNDEYİZ''

İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret eden Al Nahyan, ''Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz'' dedi.

''DERİMİZ KALIN, ETİMİZ ACIDIR, BİZİ KİMSE YİYEMEZ''

Ziyaret sırasında görüştüğü 5 yaralının tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi. Ordu ve güvenlik kurumlarına teşekkür eden Al Nahyan, ''BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez'' dedi.

İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

''KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ''

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır

PEZEŞKİYAN KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İran’dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte silahlı kuvvetlerimiz, komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı. Dün Geçici Liderlik Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.

