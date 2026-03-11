Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, rekor bağışla dikkat çekti: Tarihin en pahalı ikinci boşanma davasıyla servete konmuştu

Tüm dikkatleri üzerine çeken bağış açıklamasıyla gündeme gelen MacKenzie Scott, dünyanın en büyük bağışçılarından biri olurken, Scott’ın bağışladığı para, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin toplam değerleriyle de kıyaslandı.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon'un kurucusu olan milyarder iş adamı Jeff Bezos, servetinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bezos, 2019 yılında eşi MacKenzie Scott ile boşandığında tarihin en pahalı boşanmalarından biri gerçekleşti.

MacKenzie Scott’ın aldığı tazminat yaklaşık 38 milyar dolar olarak açıklandı. Bu miktar, Bezos’un sahip olduğu Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 25’ine (Amazon’un toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 4’ü) denk geliyordu.

SCOTT YAKLAŞIK 400 MİLYON AMAZON HİSSESİ ALDI

Scott yaklaşık 400 milyon Amazon hissesi aldı. Bezos, çiftin Amazon hisselerinin yüzde 75’ini ve oy haklarını elinde tutmaya devam etti. Bezos ayrıca The Washington Post gazetesi ve Blue Origin uzay şirketinin tam kontrolünü de korudu.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARINDAN BİRİ OLDU

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan MacKenzie Scott, servetinin büyük bölümünü ise hayır işlerine ayırmayı tercih etti.

Scott, 2025 yılında yılında yaptığı açıklamada 7,17 milyar dolar bağış yaptığını kaydetti. Böylelikle 2019’da Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile boşandıktan sonra yaptığı toplam bağış miktarı 26,3 milyar dolara ulaştı. Forbes verilerine göre Scott’ın serveti hâlâ yaklaşık 27,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Scott’ın bağışlarında en dikkat çeken nokta ise hiçbir şart koşulmaması. Ünlü isim, verilen parayı kurumların nasıl kullanacağı ile ilgilenmiyor, bu sayede parayı kurumlar parayı kendi istedikleri kullanabiliyor.

Diğer yandan Scott’un yaptığı 26,3 milyar dolarlık bağış, dünyanın en değerli spor kulüplerinden bazılarıyla karşılaştırılabilecek büyüklükte. Örneğin bu para yaklaşık olarak Dallas Cowboys (13 milyar dolar) ve Los Angeles Lakers (10 milyar dolar) gibi dev spor kulüplerinin toplam değerine yakın. Bağış miktarı ayrıca New York Mets (3,2 milyar dolar) gibi önemli spor kulüplerinin değerini de aşan bir büyüklüğe ulaşıyor.

REAL MADRİD, MANCHESTER UNİTED, BARCELONA VE LİVERPOOL İLE KIYASLANIYOR

Scott’ın bağışladığı para, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin toplam değerleriyle de kıyaslanabiliyor. Real Madrid, Manchester United, Barcelona ve Liverpool gibi kulüplerin piyasa değerleri bu rakamlarla karşılaştırılıyor.