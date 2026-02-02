Jeff Bezos uzay turizmi uçuşlarını "tek bir hedef uğruna" askıya aldı

Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, tüm kaynaklarını yaklaşan Ay görevlerine kanalize etmek amacıyla uzay turizmi uçuşlarına "en az iki yıl" süreyle ara verdiğini duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamayla birlikte Blue Origin, son beş yıldır insanları uzayın kabul edilen sınırı olan Kármán çizgisinin ötesine taşıdığı programı geçici olarak durdurdu.

Şirket, operasyonel odağını tamamen yaklaşan Ay misyonlarına ve devasa roketi New Glenn’in fırlatılmasına çevirmiş durumda.

BLUE ORİGİN'İN HEDEFİ: KALICI BİR AY VARLIĞI

Blue Origin yetkilileri tarafından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Aldığımız karar, Blue Origin'in Ay'a geri dönme ve Ay'da kalıcı ve sürdürülebilir bir varlık kurma hedefine olan bağlılığını yansıtıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından NASA üzerinde kurduğu baskının, şirketin strateji değişikliğinde etkili olduğu düşünülüyor. Trump, ikinci görev süresi bitmeden astronotların Ay'a ayak basmasını istiyor. Bu bağlamda SpaceX dışındaki şirketler de Ay görevleri için rekabet etmeye başladılar.

GEÇMİŞTE DE UÇUŞLARA ARA VERİLMİŞTİ

Şirket tarafından açıklanan verilere göre New Shepard roketi bugüne kadar 38 kez uçtu ve 200'den fazla bilimsel yükün yanı sıra 98 insanı uzay sınırına taşıdı.

Hatırlanacağı üzere New Shepard programı, 2022 yılında iticilerden birinin uçuş ortasında patlaması nedeniyle daha önce de askıya alınmıştı. O uçuşta insan bulunmuyordu ve kapsül, iticiden güvenli bir şekilde ayrılmayı başarmıştı. Fakat Blue Origin, sorunun kaynağını tespit edip düzeltene kadar roket 2023 sonuna kadar yerde kalmak zorunda kalmıştı.