iPhone fiyatları Samsung yüzünden yükselebilir! Teknoloji devinde hesaplar şaştı

Teknoloji devi Apple, iPhone üretiminde ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya. Şirketin bellek tedarikçileri Samsung ve SK Hynix ile zorlu bir pazarlık sürecine girdiği belirtildi. ZDNet ve Hankyung tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, iPhone RAM fiyatlarında çeyrek bazında yüzde 80'e varan bir artış talep ediyor. SK Hynix ise yüzde 100 civarında zam istiyor.

YAPAY ZEKA PATLAMASI FİYATLARI TETİKLEDİ

Bellek üreticilerinin yapay zeka patlamasıyla birlikte HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) teknolojisine odaklanması, standart DRAM arzının daralmasına yol açtı. Bu durum da maliyetlerin sürekli artmasına neden oluyor. Dördüncü çeyrekte DRAM fiyatlarının yüzde 53 ila 58 oranında arttığı raporlanıyor.

Analiz şirketi TrendForce, 2026'nın ilk çeyreğinde fiyatların yüzde 60'tan fazla artacağını hatta bazı ürün kategorilerinde maliyetlerin neredeyse ikiye katlanacağını öngörüyor.

İPHONE FİYATLARI SAMSUNG YÜZÜNDEN ARTABİLİR

Geçmişte tedarik zincirindeki gücü ve sipariş hacmi sayesinde DRAM tedarikini düşük maliyetlerle sağlayan Apple, şimdi Koreli üreticilerin fiyat baskısını hissediyor. Samsung ve SK Hynix'in artan bellek fiyatlarını fırsata çevirerek kâr marjlarını yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

Apple artan maliyetleri üstlenmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ancak gelen bilgiler, maliyet artışının iPhone 18 satış fiyatlarına yansıtılmayacağı yönünde. Daha ileriki modellerde zam bekleniyor.