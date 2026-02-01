Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile evleri ısıtıyorlar

İLK KEZ “YENİLENEBİLİR” BİR ROL

Bu projeyle birlikte LHC, ilk kez yenilenebilir bir termal enerji kaynağı gibi kullanılmış oluyor. CERN, araştırma faaliyetlerini etkilemediği sürece bölgesel ısıtma ağına kesintisiz enerji sağlamayı planlıyor. Şu anda Ferney-Voltaire’e aktarılan ısı miktarı en fazla beş megavat. Ancak hızlandırıcıların tam kapasite çalışması halinde bu rakamın 10 megavata kadar çıkabileceği belirtiliyor.