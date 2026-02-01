Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sahibini adım adım takip eden 'uçan şemsiye' geliştirildi

YouTuber John Xu, elleri kullanmadan yağmurdan korunmayı sağlayan ve kullanıcısını otonom şekilde takip eden uçan bir şemsiye tasarladı. Geliştiricinin 2024 yılındaki ilk prototipi, manuel kumanda gerektirdiği için pratik bulunmamış ve sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahibini adım adım takip eden 'uçan şemsiye' geliştirildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 15:30

Yağmurlu günlerde bir elinizle şemsiyeyi tutarken diğer elinizle çanta veya telefon taşımanın zorluğundan bıkan ve ellerin dolu olması sorununa çözüm arayan bir YouTuber, teknolojisini kullanarak sahibini otomatik olarak takip eden uçan bir şemsiye geliştirdi.

New Atlas'ın haberine göre, YouTuber ve üretici John Xu, I Build Stuff kanalı için projeyi geliştirdi. Xu, kullanıcısını otomatik olarak takip edebilen uçan bir şemsiye tasarladı.

Sahibini adım adım takip eden 'uçan şemsiye' geliştirildi

UÇAN ŞEMSİYE, KARANLIKTA BİLE ÇALIŞIYOR

Xu aslında drone destekli ilk şemsiye prototipini 2024 yılında inşa etmişti. Ancak o cihazın el kumandasıyla uçurulması gerekiyordu. Ellerini serbest bırakmak yerine kullanıcıdan her iki elini de kullanmasını talep ediyor ve yönetilmesi gereken fazladan bir cihaz ekliyordu. Bu sebeple de birçok kişiden eleştiri almıştı.

Yeni geliştirilen ürün ise, kullanıcının hem konumu hem de hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor. Bu sayede drone pozisyonunu ayarlayabiliyor. Üstelik karanlık ortamlarda bile çalışabildiği iddia ediliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=EYRrUiM_A6g

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!
ETİKETLER
#Teknoloji
#inovasyon
#Drone
#Yeni Ürün
#Uçan Şemsiye
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.