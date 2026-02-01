Sahibini adım adım takip eden 'uçan şemsiye' geliştirildi

Yağmurlu günlerde bir elinizle şemsiyeyi tutarken diğer elinizle çanta veya telefon taşımanın zorluğundan bıkan ve ellerin dolu olması sorununa çözüm arayan bir YouTuber, drone teknolojisini kullanarak sahibini otomatik olarak takip eden uçan bir şemsiye geliştirdi.

New Atlas'ın haberine göre, YouTuber ve üretici John Xu, I Build Stuff kanalı için projeyi geliştirdi. Xu, kullanıcısını otomatik olarak takip edebilen uçan bir şemsiye tasarladı.

UÇAN ŞEMSİYE, KARANLIKTA BİLE ÇALIŞIYOR

Xu aslında drone destekli ilk şemsiye prototipini 2024 yılında inşa etmişti. Ancak o cihazın el kumandasıyla uçurulması gerekiyordu. Ellerini serbest bırakmak yerine kullanıcıdan her iki elini de kullanmasını talep ediyor ve yönetilmesi gereken fazladan bir cihaz ekliyordu. Bu sebeple de birçok kişiden eleştiri almıştı.

Yeni geliştirilen ürün ise, kullanıcının hem konumu hem de hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor. Bu sayede drone pozisyonunu ayarlayabiliyor. Üstelik karanlık ortamlarda bile çalışabildiği iddia ediliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=EYRrUiM_A6g