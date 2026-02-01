Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Çocuklar Güvende’ internet sitesinde, ailelere 3-6 yaş arasındaki çocuklar için ekran süresinin sınırlandırılması konusunda uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması amacıyla hazırlanan ‘Çocuklar Güvende’ internet sitesinde, çocukların ideal ekran sürelerine ilişkin bilgiler verildi. Bu kapsamda 6 yaşındaki çocuklar için ekran süresinin günde en fazla 1 saat olması gerektiği kaydedildi.

3-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA EKRAN SÜRESİ SINIRLANDIRILMALI

Çocuklar Güvende sitesinde yer alan ‘Ekran Süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri’ bölümünde 3-6 yaş arasındaki çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması ve yaş ilerledikçe bu sürenin aşamalı olarak artırılması tavsiye edilerek video izleme, dijital oyunlar ve televizyon gibi aktivitelerin de bu süreye dahil edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve bu risklere karşı hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda ebeveynlerin ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çocukların dijital dünyada güvenliğine katkı sağlaması için ‘Çocuklar Güvende’ internet sitesi ve mobil uygulaması hayata geçirildi.

Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!

BİLGİLENDİRİCİ İÇERİKLER VAR

Ebeveynlerin rehberliğinde çocuklar için güvenli dijital ortam oluşturma hedefiyle uygulamaya konulan internet sitesinde, ‘Çevrimiçinde çocukları hedef alan tehlikeler’, ‘Oyun dünyasındaki tuzaklar’, ‘Ekran süresi’, ‘Dijital ebeveyn olmak’ ve ‘Çocuklar için güvenli içerik seçimi’ başta olmak üzere birçok bilgilendirici içerik bulunuyor.

‘Çocuklar Güvende’ internet sitesinin, ‘Ekran süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri’ bölümünde, ekran kullanımının çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle çocukların yaşına uygun sürelerin belirlenmesi ve sınırlar konularak kontrollü kullanımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!

0-3 YAŞ ARASI KRTİK SÜREÇ

0-3 yaş arası dönemin, çocukların beyin ve sosyal gelişimi açısından kritik süreç olduğunun altı çizilerek ekran kullanımının bu gelişimi olumsuz etkileyebileceğinden, 3 yaşına kadar çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması önerisinde bulunuldu.

İnternet sitesinde, 3-6 yaş arasındaki çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması ve yaş ilerledikçe bu sürenin aşamalı olarak artırılması tavsiye edilerek video izleme, dijital oyunlar ve televizyon gibi aktivitelerin de bu süreye dahil edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!

EKRAN SÜRESİ YAŞA UYGUN BELİRLENMELİ

Ekran süresinin çocukların yaşlarına uygun şekilde belirlenmesi gerektiği belirtilerek, "3 yaşındaki çocuklar için ekran kullanımı günde en fazla 30 dakika olmalıdır. 4 yaşında bu süre 40 dakika, 5 yaşında ise 50 dakika olmalıdır. 6 yaşındaki çocuklar için ise ekran süresi günde en fazla 60 dakika olarak belirlenmelidir. Ekran kullanımında sınırlar, çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve aile dinamiklerine göre belirlenmelidir. Bu süre, çocuğun fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi diğer önemli alışkanlıklarıyla dengelenmelidir" tavsiyelerine yer verildi.

Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçların kullanılmamasının önemi vurgulanan bölümde öneriler şu şekilde sıralandı:

"Ebeveynler, kurallara uyarak çocuklara örnek olmalıdır. Kurallar net ve anlaşılır olmalı, süre bitmeden önce hatırlatmalar yapılmalıdır. Ekran süresi sona erdiğinde, çocuğun duygularına empati gösterilip, dikkatini başka bir aktiviteye yönlendirmek için önerilerde bulunulmalıdır. Ebeveyn rehberliğiyle, çocukların ekran alışkanlıkları sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilir ve kontrollü ekran süreleri, çocukların dijital dünyanın faydalarından yararlanırken, risklerden korunmalarına yardımcı olur."

