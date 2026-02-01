Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son detaylar! Sınırlar netleşti

15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyanın zararlarından korunması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Birçok detayın netlik kazandığı düzenlemenin hayata geçmesiyle, artık 15 yaşından küçük olanlar ebeveynlerinin izni olsa bile sosyal medya hesabı açamayacak. İşte ayrıntılar…

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son detaylar! Sınırlar netleşti
Çocukların dijital dünyanın zararlarından korunması için hayata geçirilecek düzenleme kapsamında aileler izin verse bile 15 yaşından küçük hiçbir birey hesabı açamayacak. Bununla birlikte, çocuklar yalnızca yaşlarına uygun oyun sitelerine erişim sağlayabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için alınacak önlemler kapsamında yaptığı çalışmanın sonuna gelindi. Bakanlık yetkilileri yürüttükleri çalışmalara dair Meclis'te AK Parti Grubuna gerçekleştirdikleri sunumda, neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ve düzenlemenin nasıl gerçekleşeceği anlatılırken dünya örnekleri de tek tek gösterildi.

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son detaylar! Sınırlar netleşti

KANUNDA DÜZENLEME YAPILMASI PLANLANIYOR

Bakanlığın sunuma göre, çocukların internetin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik çalışma kapsamında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılması planlanıyor.

Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanan sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtildi.

Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer aldı.

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son detaylar! Sınırlar netleşti

EN ÖNEMLİ BAŞLIK YAŞ SINIRI

Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı.

Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi.

Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son detaylar! Sınırlar netleşti

EBEVEYNİN YÖNLENDİRME VE GÖZETİM HAKKI

Sunumdaki bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı oldu. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor.

Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesi amaçlanıyor.

Çocukların öngörülen yaştan önce sosyal medya platformlarına erişememesi için alınan yaş doğrulama ve diğer tedbirlere dair raporlama yükümlülüğünün getirilmesi de sunumda yer alan diğer başlık olarak dikkati çekiyor. Bununla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olması da planlanıyor.

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son detaylar! Sınırlar netleşti

DÜNYA ÖRNEKLERİ ANLATILDI

Sunumda, çocukların güvenli internete erişimi konusunda dünyadaki son gelişmeler de sıralandı. Bu alandaki en kapsamlı iki yasanın Birleşik Krallık ve Avustralya'da uygulandığı belirtildi. Avustralya'nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan dünyadaki ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Kurumsal ihlaller için 2025 itibarıyla maksimum 49.5 milyon Avustralya Doları tutarında ağır idari para cezaları öngörüldüğü kaydedildi. Söz konusu yasanın, İngiltere ve ABD gibi diğer bölgelerde de tartışıldığı aktarıldı.

