Uzmandan sosyal medya uyarısı: Sağlığı doğrudan tehlikeye atıyor

Özellikle sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin tavsiye ettiği zayıflama ürünleri hakkındaki tartışmalar hız esmeden devam ediyor. Zira kısa sürede şaşırtan sonuçlar verdiği ve tamamen doğal olduğu iddia edilen bu ürünlerin taşıdığı riskler sık sık uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

“DOĞAL KELİMESİNE ALDANIP, KİMYASAL KOKTEYL TÜKETİYORLAR”

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, vatandaşların 'doğal' kelimesine aldanarak aslında birer kimyasal kokteyl tükettiğini ifade etti. Özellikle fenomenlerin ellerine tutuşturulan reklam metinleriyle pazarlanan bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "takviye edici gıda" onayı alarak denetimden kaçtığına dikkati çeken Ezer, analiz edilmemiş bu maddelerin eczacı ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ölümcül riskler taşıdığına dikkat çekti.

“YASAKLI İLAÇ ETKEN MADDELERİYLE KARŞILAŞIYORUZ”

Zayıflama ürünlerinde sıkça tağşişe rastlandığını belirten Ezer, "Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor" ifadelerini kullandı.

BÖBREK HASARI, KARACİĞER YETMEZLİĞİ…

Bu tarz ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine vurgu yapan Mustafa Ezer, "Bu ürünleri kullanan hastalarımız çarpıntı, tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle eczanelere ya da hastanelere başvurabiliyor. Daha ilerleyen süreçte böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman bu durum fark edildiğinde geç kalınmış oluyor" dedi.

“KİLO VERME KİŞİYE ÖZELDİR”

Ezer, özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan reklamlara da değinerek, bu tanıtımların da yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ezer, "Orada genellikle bir reklam metni okunuyor. İlacın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bile belli değil. Bu tür paylaşımlar vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Kilo verme kişiye özeldir. Ürünün dozu, kullanım süresi ve kişinin kullandığı diğer ilaçlar mutlaka değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız zayıflama amacıyla ürünleri internetten değil, uzmanının yönlendirmesiyle temin etmelidir. Eczane güvendir" şeklinde konuştu.