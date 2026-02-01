Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Uzmandan sosyal medya uyarısı: Sağlığı doğrudan tehlikeye atıyor

Fit bir görünüme sahip olmak isteyen pek çok kişi, “Doğal içerik” olduğu iddia edilen ürünlere yöneliyor. Bu tarz ürünler hem e-ticaret sitelerinde hem de sosyal medya platformlarından kolaylıkla satın alınabiliyor. Ancak uzmanlar bilinçsiz kullanılan ve bakanlık kontrolünden geçmemiş ürünlerin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 12:09

Özellikle sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin tavsiye ettiği zayıflama ürünleri hakkındaki tartışmalar hız esmeden devam ediyor. Zira kısa sürede şaşırtan sonuçlar verdiği ve tamamen doğal olduğu iddia edilen bu ürünlerin taşıdığı riskler sık sık uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Uzmandan sosyal medya uyarısı: Sağlığı doğrudan tehlikeye atıyor

“DOĞAL KELİMESİNE ALDANIP, KİMYASAL KOKTEYL TÜKETİYORLAR”

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, vatandaşların 'doğal' kelimesine aldanarak aslında birer kimyasal kokteyl tükettiğini ifade etti. Özellikle fenomenlerin ellerine tutuşturulan reklam metinleriyle pazarlanan bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "takviye edici gıda" onayı alarak denetimden kaçtığına dikkati çeken Ezer, analiz edilmemiş bu maddelerin eczacı ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ölümcül riskler taşıdığına dikkat çekti.

Uzmandan sosyal medya uyarısı: Sağlığı doğrudan tehlikeye atıyor

“YASAKLI İLAÇ ETKEN MADDELERİYLE KARŞILAŞIYORUZ”

Zayıflama ürünlerinde sıkça tağşişe rastlandığını belirten Ezer, "Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uzmandan sosyal medya uyarısı: Sağlığı doğrudan tehlikeye atıyor

BÖBREK HASARI, KARACİĞER YETMEZLİĞİ…

Bu tarz ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine vurgu yapan Mustafa Ezer, "Bu ürünleri kullanan hastalarımız çarpıntı, tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle eczanelere ya da hastanelere başvurabiliyor. Daha ilerleyen süreçte böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman bu durum fark edildiğinde geç kalınmış oluyor" dedi.

Uzmandan sosyal medya uyarısı: Sağlığı doğrudan tehlikeye atıyor

“KİLO VERME KİŞİYE ÖZELDİR”

Ezer, özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan reklamlara da değinerek, bu tanıtımların da yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ezer, "Orada genellikle bir reklam metni okunuyor. İlacın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bile belli değil. Bu tür paylaşımlar vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Kilo verme kişiye özeldir. Ürünün dozu, kullanım süresi ve kişinin kullandığı diğer ilaçlar mutlaka değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız zayıflama amacıyla ürünleri internetten değil, uzmanının yönlendirmesiyle temin etmelidir. Eczane güvendir" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Kilo vereyim derken kanser olabilirsiniz!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.