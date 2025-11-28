İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşında ve 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İkibaş’ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde yeniden çalıştırıldı.

UZUN SÜREDİR ZAYIFLAMA KAHVESİ TÜKETİYORDU

İkibaş’ın kalbinin neden durduğunu araştıran doktorlar, yakınlarından genç kadının bir süredir internetten aldığı zayıflama kahvesini tükettiğini öğrendi.

1,5 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için tedavi uygulandı. İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedavi sonunda sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"KİMSE BİLİNÇSİZ BİR ŞEY KULLANMASIN"

Kilo vermek için internetten aldığı zayıflama kahvesini 2 ay önce içmeye başladığını belirten İkibaş, "Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar" dedi.

"BÜTÜN PARAMETRELERİ BOZULMUŞTU"

Hastanın Ödemiş'ten hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu, kalbin müdahaleyle çalıştırıldığını anlatan Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA DİKKATLİ, KONTROLLÜ KULLANILMASI GEREKİYOR"

Çeşitli ilaçlar ve maddeler kullanan gençlerin de aynı şekilde hastaneye başvurduğunu belirten Ayvat, "Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor. Çok daha dikkatli, kontrollü kullanılması gerekiyor. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir" diye konuştu.