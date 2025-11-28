Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı

İzmir'de doktor kontrolü olmadan 2 ay boyunca internetten aldığı zayıflama kahvesini içen genç kadın, iş yerindeyken bir anda yere yığıldı. Kalbi duran ve hastaneye kaldırılan kadın, 15 günü entübe halde 1,5 ay süren tedaviyle iyileşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 16:34

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşında ve 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İkibaş’ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde yeniden çalıştırıldı.

UZUN SÜREDİR ZAYIFLAMA KAHVESİ TÜKETİYORDU

İkibaş’ın kalbinin neden durduğunu araştıran doktorlar, yakınlarından genç kadının bir süredir internetten aldığı kahvesini tükettiğini öğrendi.

1,5 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için uygulandı. İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedavi sonunda sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı

"KİMSE BİLİNÇSİZ BİR ŞEY KULLANMASIN"

Kilo vermek için internetten aldığı zayıflama kahvesini 2 ay önce içmeye başladığını belirten İkibaş, "Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar" dedi.

İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı

"BÜTÜN PARAMETRELERİ BOZULMUŞTU"

Hastanın Ödemiş'ten hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu, kalbin müdahaleyle çalıştırıldığını anlatan Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." ifadelerini kullandı.

İnternetten aldığı kahve sonu oluyordu! Zayıflamak isterken entübe edildi: Ölümün pençesinden böyle kurtarıldı

"ÇOK DAHA DİKKATLİ, KONTROLLÜ KULLANILMASI GEREKİYOR"

Çeşitli ilaçlar ve maddeler kullanan gençlerin de aynı şekilde hastaneye başvurduğunu belirten Ayvat, "Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor. Çok daha dikkatli, kontrollü kullanılması gerekiyor. Bunların ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinir krizi geçiren adam, ekipleri alarma geçirdi
Endonezya felaketi yaşıyor! Sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor
İzmir'de güldüren hırsızlık girişimi: Kucaklayıp götürdü ama hesaba katmadığı bir şey vardı
ETİKETLER
#Sağlık
#zehirlenme
#kalp krizi
#tedavi
#zayıflama
#Kahvesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.