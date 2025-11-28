Menü Kapat
Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

Fındık rekoltesinde düşüş riski

Serbest piyasada uzun süredir 280-290 lira bandında işlem gören fındık fiyatlarının, döviz kurunda önemli bir değişiklik yaşanmadığı takdirde yıl sonuna kadar stabil seyretmesi bekleniyor.

Fındık rekoltesinde düşüş riski
Fındık fiyatlarının ihracat ve doğrultusunda belirlendiğini ifade eden fındık sanayicisi Mustafa Demirci, geçen yıla göre ihracatta yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandığını söyledi. Demirci, bu düşüşün Avrupalı alıcıları farklı tedarikçilere yönelttiğini belirtti.

Fındık rekoltesinde düşüş riski

Demirci, mevcut tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna yaklaşırken fındık fiyatlarının 290 lira seviyesinin üzerine çıkması için ya döviz artışı ya da ihracatın yükselmesi gerekir. Öngördüğümüz tabloya göre 15 Ocak 2026'ya kadar stabil devam edecektir. Bu tarihten sonra hava şartları fiyatların yeniden şekillenmesinde belirleyici olacaktır" dedi.

Fındık rekoltesinde düşüş riski

Hava koşullarının üzerindeki etkisine de dikkat çeken Demirci, "15 Ocak 2026'dan sonra hava şartlarının kuraklık ya da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık gibi etkileri rekolteyi düşürebilecek olumsuzluklardır. Bu durumda fındık fiyatları 300 liranın üzerine çıkması muhtemeldir. Bununla beraber hava şartları mevsim normallerinde seyrederse fındık için olumsuz bir durum yaşanmazsa fındık fiyatları yine stabil durumda pek bir değişiklik yaşanmaz. Dolaysıyla bundan sonraki süreçte fındık fiyatlarını ihracat rakamları, döviz kuru ve hava şartları belirleyecek" diye konuştu.

