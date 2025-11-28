Oranlar fırladı! 100 bin liranın mevduat getirisi değişti! İşte kazanacağınız rakam

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında etkisini gösteriyor. En yüksek kar payı yüzde 47 oranına kadar yükseldi. 100 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde yapacağı değer kazancı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte en yüksek ve en düşük oranlar...