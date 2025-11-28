Oranlar fırladı! 100 bin liranın mevduat getirisi değişti! İşte kazanacağınız rakam

Kategoriler
Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında etkisini gösteriyor. En yüksek kar payı yüzde 47 oranına kadar yükseldi. 100 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde yapacağı değer kazancı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte en yüksek ve en düşük oranlar...
Tür: Günlük Vadeli
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 3.157,45 TL
Vade Sonu Tutar: 103.157,45 TL
Limit: 10.000 TL – 10.000.000 TL
Tür: Günlük Vadeli
Faiz Oranı: %45*
7.500 – 7.000.000 TL arası %41
Hoş geldin faizi: 100 gün
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46
Net Kazanç: 2.874,11 TL
Vade Sonu: 102.874,11 TL
Yeni müşterilere 90 gün hoş geldin
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46
Net Kazanç: 2.874,11 TL
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46,5
Net Kazanç: 2.734,93 TL
Hoş geldin faizi: 20.000 – 1.000.000 TL
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46,5
Net Kazanç: 2.820,39 TL
Limit: 1.000.000 TL’ye kadar
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46*
1–90 gün
1.000 – 4.999.999 TL için geçerli
Faiz: %45,50*
Vade: 1–90 gün
Limit: 10.000 – 10.000.000 TL
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46
Net Kazanç: 2.535,98 TL
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %46
Net Kazanç: 2.874,11 TL
90 gün hoş geldin
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %45
Net Kazanç: 2.314,64 TL
Tür: Günlük Vadeli
Faiz: %45
Net Kazanç: 2.655,8 TL
Tür: Standart Vadeli
Faiz: %43,75
Net Kazanç: 2.689,73 TL
Faiz: %41,5
Net Kazanç: 3.001,64 TL
Faiz: %41
Net Kazanç: 2.965,48 TL
Faiz: %40,5
Net Kazanç: 2.929,32 TL
Faiz: %39
Net Kazanç: 2.397,7 TL
Faiz: %34
Net Kazanç: 2.459,18 TL