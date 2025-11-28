Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Oranlar fırladı! 100 bin liranın mevduat getirisi değişti! İşte kazanacağınız rakam

Kasım 28, 2025 15:43
1
mevduat faizi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında etkisini gösteriyor. En yüksek kar payı yüzde 47 oranına kadar yükseldi. 100 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde yapacağı değer kazancı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte en yüksek ve en düşük oranlar...

 

2
Akbank – Serbest Plus Hesap

AKBANK – SERBEST PLUS HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 3.157,45 TL

Vade Sonu Tutar: 103.157,45 TL

Limit: 10.000 TL – 10.000.000 TL
 

3
Odea – Oksijen Hesap

ODEA – OKSİJEN HESAP 

Tür: Günlük Vadeli

Faiz Oranı: %45*

7.500 – 7.000.000 TL arası %41

Hoş geldin faizi: 100 gün
 

4
TEB – Marifetli Hesap

TEB – MARİFETLİ HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46

Net Kazanç: 2.874,11 TL

Vade Sonu: 102.874,11 TL

Yeni müşterilere 90 gün hoş geldin

 

5
ING – Turuncu Hesap

ING – TURUNCU HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46

Net Kazanç: 2.874,11 TL

 

6
Alternatif Bank – VOV Hesap

ALTERNATİF BANK – VOV HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46,5

Net Kazanç: 2.734,93 TL

Hoş geldin faizi: 20.000 – 1.000.000 TL
 

7
ON Dijital Bankacılık – ON Plus

ON DİJİTAL BANKACILIK – ON PLUS

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46,5

Net Kazanç: 2.820,39 TL

Limit: 1.000.000 TL’ye kadar

 

8
Anadolubank – Renkli Hesap

ANADOLUBANK – RENKLİ HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46*

1–90 gün

1.000 – 4.999.999 TL için geçerli

 

 

9
Kaptan Hesap – Günlük Vadeli

KAPTAN HESAP – GÜNLÜK VADELİ

Faiz: %45,50*

Vade: 1–90 gün

Limit: 10.000 – 10.000.000 TL

 

10
Fibabanka – Kiraz Hesap

FİBABANKA – KİRAZ HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46

Net Kazanç: 2.535,98 TL
 

11
CEPTETEB – Marifetli Hesap

CEPTETEB – MARİFETLİ HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %46

Net Kazanç: 2.874,11 TL

90 gün hoş geldin
 

12
HSBC – Modern Hesap

HSBC – MODERN HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %45

Net Kazanç: 2.314,64 TL
 

13
Odea – Oksijen Hesap

ODEA – OKSİJEN HESAP

Tür: Günlük Vadeli

Faiz: %45

Net Kazanç: 2.655,8 TL

 

14
QNB – Kazandıran Günlük Hesap

QNB – KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP

Tür: Standart Vadeli

Faiz: %43,75

Net Kazanç: 2.689,73 TL
 

15
Akbank – Vadeli Hesap TL

AKBANK – VADELİ HESAP TL

Faiz: %41,5

Net Kazanç: 3.001,64 TL
 

16
Ziraat Bankası – Vadeli Mevduat

ZİRAAT BANKASI – VADELİ MEVDUAT

Faiz: %41

Net Kazanç: 2.965,48 TL
 

17
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

GARANTİ BBVA – E-VADELİ HESAP

Faiz: %40,5

Net Kazanç: 2.929,32 TL
 

18
getirfinans – Vadeli Hesap

GETİRFİNANS – VADELİ HESAP

Faiz: %39

Net Kazanç: 2.397,7 TL

 

19
Enpara – Vadeli Hesap

ENPARA – VADELİ HESAP

Faiz: %34

Net Kazanç: 2.459,18 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.