Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Kasım ayının ikinci büyük kampanya dönemi Efsane Günler’i başlattı. 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşen Efsane Günler, Trendyol’un geniş ürün yelpazesini kullanıcılarla yüzde 50’ye varan indirim oranları ve peşin fiyatına 6 ila 12 taksite uzanan ödeme seçenekleriyle buluşturuyor. Efsane Günler boyunca kullanıcılar moda, teknoloji, ev tekstili, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoride indirimler ve binlerce üründe geçerli kuponlarla avantajlı alışveriş yapma imkânına sahip oluyor.

Satıcılar E-ihracatla Yeni Pazarlara Erişiyor

Trendyol, Kasım kampanyalarını Türkiye ile eş zamanlı olarak faaliyet gösterdiği pazarlarda hayata geçirerek yerli üretici ve satıcıların e-ihracat hacimlerini artırmalarına destek olurken, ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerin uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Pazarlama, teknoloji ve lojistik alanlarına yaptığı yatırımlarla satıcılarının operasyonlarını daha verimli biçimde yönetmelerine destek olan Trendyol, stok planlamasını kolaylaştıran ve nakit akışını destekleyen finansal çözümlerle de kampanya dönemlerinde iş süreçlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Platform, Efsane Günler döneminde de Trendyol karşılamalı kampanyalar, pazarlama destekleri, finansman çözümleri ve tek tuşla kullanıma açılabilen reklam modelleri gibi kapsamlı araçlarla satıcıların ticari performansını artırmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kasım Ayına Güçlü Başlangıç: 1 Milyar Ziyaret, 65 Milyon Ürün Gönderimi

Kasım ayının ilk kampanyası olan Süper Alışveriş Günleri’ni hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda başarıyla tamamlayan Trendyol, dönem boyunca dikkat çekici bir ivme yakaladı. Platformun toplam ziyaret sayısı, 280 milyonu yurt dışından olmak üzere 1 milyara yaklaşırken, Trendyol satıcılarının 65 milyon ürünü müşterilere gönderildi. Kampanya sürecinde Trendyol, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova’da en çok indirilen alışveriş uygulaması konumuna yükseldi.