Güvenlik Teşkilatına Araç Teslimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Güvenlik Teşkilatına Araç Teslim Töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerle daima kıvanç duyduğumuz ve duyacağımızı bilmenizi isterim. Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bütün güvenlik güçlerimiz uyum içinde koordinasyon içinde anayasa veya yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde 86 milyona hizmet ediyor.

Hem görev araçlarımızın niteliğini hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin etkinliğini artırıyoruz. Geçen sene yine burada yaptığımız törende jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9200 aracı da resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7080 tanesi emniyetimiz, 2070 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak.

