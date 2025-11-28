Tacikistan'ın Afganistan sınırında İHA saldırısı: 3 Çinli hayatını kaybetti

Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Hatlon ilinde, İHA saldırısı gerçekleştirildi. Çin'in Duşanbe Büyükelçiliği, saldırıda 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 Çin vatandaşının da yaralandığını bildirdi.

'ÇİNLİLERE SINIRDAN AYRILIN' ÇAĞRISI

Tacikistan'daki Çinlileri sınır bölgesinden ayrılmaları çağrısında bulunuldu. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının Afganistan'dan gerçekleştirildiği, Çinli "LLC Shahin SM" adlı şirketin hedef alındığı, el bombaları ve silahla donatılan bir İHA'nın kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tacikistan'ın Afganistan ile Tacikistan arasındaki sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak, barış ve istikrar ortamı oluşturmak için gösterdiği çabalara rağmen Afganistan topraklarında bulunan suç örgütlerinin yıkıcı eylemleri hala devam ediyor.''

AFGANİSTAN: TACİKİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu olaya karışanlar bölgede kaos, istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturmaya çalışanlardır" ifadeleri kullanıldı. Kabil yönetiminin olayla ilgili inceleme yaptığı ve Tacikistan ile tam iş birliği içinde olacağı vurguladı.

TACİKİSTAN-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ

Tacikistan ve Afganistan arasında Taliban'ın 2021'de iktidara geldikten sonra güney komşusuyla tüm bağlarını kesmesinin ardından uzun süredir gergin ilişkiler yaşanıyor. Ancak, sınır bölgesindeki pazarların 2023'te yeniden açılması ve bir Tacik heyetinin kasım ayı başında Kabil'i ziyaret etmesiyle ilişkilerde kademeli bir yumuşama belirtileri görülüyor.