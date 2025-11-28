Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tacikistan'ın Afganistan sınırında İHA saldırısı: 3 Çinli hayatını kaybetti

Tacikistan'ın Afganistan sınırında insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 Çin vatandaşı hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tacikistan'ın Afganistan sınırında İHA saldırısı: 3 Çinli hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 14:51

'ın sınırındaki Hatlon ilinde, gerçekleştirildi. 'in Duşanbe Büyükelçiliği, saldırıda 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 Çin vatandaşının da yaralandığını bildirdi.

'ÇİNLİLERE SINIRDAN AYRILIN' ÇAĞRISI

Tacikistan'daki Çinlileri sınır bölgesinden ayrılmaları çağrısında bulunuldu. Tacikistan 'ndan yapılan açıklamada, saldırının Afganistan'dan gerçekleştirildiği, Çinli "LLC Shahin SM" adlı şirketin hedef alındığı, el bombaları ve silahla donatılan bir İHA'nın kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tacikistan'ın Afganistan ile Tacikistan arasındaki sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak, barış ve istikrar ortamı oluşturmak için gösterdiği çabalara rağmen Afganistan topraklarında bulunan suç örgütlerinin yıkıcı eylemleri hala devam ediyor.''

Tacikistan'ın Afganistan sınırında İHA saldırısı: 3 Çinli hayatını kaybetti

AFGANİSTAN: TACİKİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu olaya karışanlar bölgede kaos, istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturmaya çalışanlardır" ifadeleri kullanıldı. Kabil yönetiminin olayla ilgili inceleme yaptığı ve Tacikistan ile tam iş birliği içinde olacağı vurguladı.

TACİKİSTAN-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ

Tacikistan ve Afganistan arasında 'ın 2021'de iktidara geldikten sonra güney komşusuyla tüm bağlarını kesmesinin ardından uzun süredir gergin ilişkiler yaşanıyor. Ancak, sınır bölgesindeki pazarların 2023'te yeniden açılması ve bir Tacik heyetinin kasım ayı başında Kabil'i ziyaret etmesiyle ilişkilerde kademeli bir yumuşama belirtileri görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da
Trump'tan B-2 bombardıman uçağı siparişi! Venezuela lideri Maduro'dan 'Savaş hazır olun' emri
ETİKETLER
#çin
#afganistan
#taliban
#dışişleri bakanlığı
#Tacikistan
#iha saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.