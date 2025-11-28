Sahil yolu, Avrasya, Köprüler kapalı mı? Papa ziyareti nedeniyle güzergahlar değişti

Kategoriler
Papa 14. Leo'nun ziyaretinden dolayı birçok yol trafiğe kapatıldı. Program bitişine kadar bazı yollar kapatılacak.
Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapalı olan yollar şöyle:
Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
Refik Saydam Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Cumhuriyet Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti
5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti
6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti
7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)
8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
SAİNT ESPRİT KİLİSESİ-BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ
KAPANACAK YOLLAR
(09:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
2. Halaskargazi Caddesi
3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır
4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır
5. Silahşör Caddesi
6. Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine Kapatılacak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Vali Konağı Caddesi
2. Yedikuyular Caddesi
3. Asker Ocağı Caddesi
4. Büyükdere Caddesi
5. 19 Mayıs Caddesi
6. Merkez Caddesi
PAPA 14. LEO’NUN FRANSIZ FAKİRHANESİ ZİYARETİ
KAPANACAK YOLLAR
(Saat 07:00 –Program Bitimine Kadar)
1. Ortakır Sokak
2. Düzoğlu Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Silahşör Caddesi
2. Nehir Sokak
3. Semt Pazarı Sokak
4. İncirlidede Caddsi
5. Gökkuşağı Sokak
6. Yeniyol Sokak
BOMONTİ Fransız Fakirhanesi-Vatikan İstanbul Temsilciliği
KAPANACAK YOLLAR
(09:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Silahşör Caddesi
3. Abide- i Hürriyet Caddesi
4. Ortakır Sokak
5. İzzet Paşa Sokak
6. Halaskargazi Caddesi
7. Papa Roncalli Sokak
8. Babil Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Valikonağı Caddesi
2. İstiklal Sokak
3. Merkez Caddesi
4. Büyükdere Caddesi
5. Akar Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE
KAPANACAK YOLLAR
(12:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Refik Saydam Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Cumhuriyet Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti
5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti
6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti
7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)
8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Tersane Caddesi
2. Evliya Çelebi Caddesi
3. Kemeraltı Caddesi
4. Yedikuyular Caddesi
5. Asker Ocağı Caddesi
6. Vali Konağı Caddesi
7. Halaskargazi Caddesi
8. Abdülezel Paşa Caddesi
9. Ragıp Gümüşpala Caddesi
10. Macar Kardeşler Caddesi
11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti
12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
13. Aksu Caddesi
14. 10.Yıl Caddesi
ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL
TEMSİLCİLİĞİ KONUTU
KAPANACAK YOLLAR
(14.30- PROGRAM BİTİMİ)
1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. 10.Yıl Caddesi
7. Abdülezel Paşa Caddesi
8. Ragıp Gümüşpala Caddesi
9. Macar Kardeşler Caddesi
10. Tersane Caddesi
11. Evliya Çelebi Caddesi
12. Kemeraltı Caddesi
13. Yedikuyular
14. Asker Ocağı Caddesi
15. Vali Konağı Caddesi
16. Halaskargazi Caddesi