ABD’den 50 milyar dolarlık yapay zekâ hamlesi: Hepsini tek şirket yapacak

Kasım 28, 2025 14:31
1
ABD yapay zeka hamlesi

Amazon Web Services (AWS), ABD federal kurumları için şimdiye kadarki en büyük özel yapay zekâ projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, 2026’da temeli atılacak yeni bir yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zekâ altyapısı için 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yeni altyapı, AWS'nin mevcut Top Secret, Secret ve GovCloud (US) bölgelerine ek kapasite kazandıracak. Yaklaşık 1,3 gigavatlık bilgi işlem gücüyle, federal kurumların eli epey güçlenecek gibi duruyor.

2

11 BİNDEN FAZLA FEDERAL AJANSA YENİ KAPI

AWS, bu yatırım sayesinde 11 binden fazla federal ajansa ek bulut ve yapay zekâ hizmeti sunmayı planlıyor. Kısacası hükümete ait veri yükü, artık çok daha hızlı işlenebilecek.

3

Yetkililer, SageMaker ile model eğitimi ve özelleştirme yapabilecek; Bedrock üzerinden ajan tabanlı yapay zekâ uygulamaları geliştirebilecek. Ayrıca Amazon Nova ve Anthropic Claude gibi açık ağırlıklı temel modellere doğrudan erişim sağlanacak.

Aslında Amazon’un burada kurmak istediği şey, federal kurumların kendi özel yapay zekâ çözümlerini rahatça geliştirebileceği dev bir ekosistem.

4

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ: İSTİHBARAT, OTONOMİ, SİBER GÜVENLİK…

Bu altyapı, hükümetin kritik iş akışlarını adım adım dönüştürmeyi amaçlıyor. Yani iş sadece veri depolamak ya da birkaç makine öğrenimi modeli çalıştırmak değil.

5

Federal kurumlar bu sistemle:

Otonom sistemler geliştirecek,

Büyük veri kümelerini daha verimli işleyecek,

Siber güvenlik altyapılarını güçlendirecek,

Enerji ve sağlık gibi alanlarda ileri seviye araştırmalar yürütecek,

Savunma ve istihbarat süreçlerini hızlandıracak.

TGRT Haber
