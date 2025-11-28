ABD’den 50 milyar dolarlık yapay zekâ hamlesi: Hepsini tek şirket yapacak

Amazon Web Services (AWS), ABD federal kurumları için şimdiye kadarki en büyük özel yapay zekâ projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, 2026’da temeli atılacak yeni bir yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zekâ altyapısı için 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yeni altyapı, AWS'nin mevcut Top Secret, Secret ve GovCloud (US) bölgelerine ek kapasite kazandıracak. Yaklaşık 1,3 gigavatlık bilgi işlem gücüyle, federal kurumların eli epey güçlenecek gibi duruyor.