Goldman Sachs’tan 2026 için dikkat çeken uyarı: Kazananların sayısı artacak

Kasım 28, 2025 14:11
1
Goldman Sachs

Goldman Sachs Varlık Yönetimi’nden Greg Calnon, yapay zekâ rallisinin 2026’da daha geniş bir alana yayılacağını söylüyor. Yatırımcıların özellikle üç segmentte fırsat yakalayabileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs’ın varlık yönetimi birimi, büyük teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişin 2026’da daha geniş bir yatırımcı kitlesine fırsat sunabileceğini düşünüyor. CNBC’ye konuşan Goldman Sachs Kamu Yatırımları Eş Başkanı Greg Calnon, küresel borsalara ilişkin beklentilerini paylaştı.

2

Calnon, genel görünümün oldukça güçlü olduğunu, özellikle de hisse senedi gibi riskli varlıklarda yükseliş eğiliminin süreceğini ifade ediyor. Fed’in faiz indirimleriyle birlikte piyasaların daha da rahatlayacağını söylüyor.

Yatırım uzmanına göre yıl içinde gözden kaçan bazı alanlarda toparlanma şimdiden başladı bile. Üstelik önümüzdeki dönemde “kazananların havuzu” daha da genişleyecek gibi duruyor. Bu genişlemede üç segmentin öne çıktığını vurguluyor.

3

1. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER: “AI RALLİSİNİN SESSİZ ÖNCÜLERİ”

Calnon’a göre büyük teknoloji devleri gündemi domine etse de, küçük ölçekli şirketler yapay zekâ yarışında önemli bir rol üstleniyor. Bu şirketler devlerle kafa kafaya rekabet etmek yerine, daha çok niş alanlarda fark atmaya çalışıyor.

Açıkçası değerlemeler açısından da dikkat çekiyorlar. Russell 2000 Endeksi yıl başından bu yana yüzde 11,3 yükselmiş durumda.

Calnon, “Bu alanda gerçekten ciddi fırsatlar var. Küçük şirketlerin pek çok yeniliği sürüklediğini düşünüyorum” diyerek bu segmentin potansiyeline işaret ediyor.

4

2. SAĞLIK SEKTÖRÜ: YAPAY ZEKÂ ETKİSİ BÜYÜYOR

Sağlık sektörü de yapay zekâ rüzgârından payını alıyor. Calnon, bu alanda yükselişin şimdiden başladığını, iShares ABD sağlık sektörü ETF’inin yıl başından bu yana yüzde 14,5 arttığını hatırlatıyor.

S&P 500 içinde bazı sektörlerin öne çıktığını belirten Calnon, “Bunu AI sağlık segmentinde net biçimde görebiliyorsunuz. Sağlık sektörü bu sürecin öncüsü” diyor.

5

3. ULUSLARARASI HİSSELER: ABD DIŞINDA DA RALLİ VAR

Calnon’a göre yapay zekâ ile güçlenen ralli sadece ABD’de yaşanmıyor. Uluslararası hisse senetleri bu yıl ABD piyasalarını geride bırakmış durumda. Vanguard Tüm Uluslararası Hisse Senetleri Endeksi ETF’si yılbaşından bu yana yüzde 26,8 değer kazandı.

Goldman Sachs’ın daha önce yaptığı uzun vadeli projeksiyonlarda, önümüzdeki 10 yılda uluslararası piyasaların ABD borsasını kayda değer biçimde geçeceği belirtilmişti. Bankaya göre S&P 500, on yıllık süreçte yıllık ortalama yüzde 6,5 getiri sağlayacak. Buna karşılık gelişmekte olan piyasalarda ve Asya hisselerinde bu oran yüzde 10’a yaklaşacak.

