CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son iki yıldaki dördüncü kurultayı, CHP lideri Özgür Özel’in “iktidara yürüyüş” vurgusu yaptığı konuşmayla başladı.
28–30 Kasım tarihleri arasında üç gün sürecek olan 39. Olağan Kurultay, Ankara Arena’da binlerce partili ve delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Kurultayın ilk gününde, parti tarafından 17 yıl sonra kapsamlı biçimde yenilenen yeni CHP programı delegelerin onayına sunulacak. Kurultay'da PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor.
Özel’in, eski genel başkanları davet edeceğini açıklamasına rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmadığı görüldü.