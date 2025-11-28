Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor

Son dakika haberi: CHP'nin 39. olağan kurultayı başladı. Kurultayda ilk günün gündemi oldukça kritik. Parti tüzüğünde önemli değişiklikler masada olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 13:38

Cumhuriyet Halk Partisi’nin () son iki yıldaki dördüncü kurultayı, CHP lideri ’in “iktidara yürüyüş” vurgusu yaptığı konuşmayla başladı.

CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor

KURULTAY 3 GÜN SÜRECEK

28–30 Kasım tarihleri arasında üç gün sürecek olan 39. Olağan , Ankara Arena’da binlerce partili ve delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor

PM VE MYKD DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Kurultayın ilk gününde, parti tarafından 17 yıl sonra kapsamlı biçimde yenilenen yeni CHP programı delegelerin onayına sunulacak. Kurultay'da PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor.

CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor

KILIÇDAROĞLU KURULTAY'A KATILMADI

Özel’in, eski genel başkanları davet edeceğini açıklamasına rağmen eski CHP Genel Başkanı ’nun kurultaya katılmadığı görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de FETÖ detayı! Yücel Koç 'Tamamlamaya çalıştılar' diyerek anlattı
Terör suçlarına af var mı? Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#özgür özel
#kurultay
#Türkiye Politikası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.