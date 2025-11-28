CHP'de Kurultay maratonu başladı! PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son iki yıldaki dördüncü kurultayı, CHP lideri Özgür Özel’in “iktidara yürüyüş” vurgusu yaptığı konuşmayla başladı.

KURULTAY 3 GÜN SÜRECEK

28–30 Kasım tarihleri arasında üç gün sürecek olan 39. Olağan Kurultay, Ankara Arena’da binlerce partili ve delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

PM VE MYKD DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Kurultayın ilk gününde, parti tarafından 17 yıl sonra kapsamlı biçimde yenilenen yeni CHP programı delegelerin onayına sunulacak. Kurultay'da PM ve MYKD önemli değişiklikler bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU KURULTAY'A KATILMADI

Özel’in, eski genel başkanları davet edeceğini açıklamasına rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmadığı görüldü.