18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı

Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından açıklanan bu kritik veriye göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama 29 bin 828 TL oldu. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık harcamaları da eklendiğinde yapılması gereken harcama da belli oldu. İşte detaylar...

Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Haber Merkezi
28.11.2025
Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Kasım ayı sonucuna göre;

Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı () 29.827,78 TL’ye,
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise () 97.158,89 TL’ye
Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 38.751,69 TL ’ye yükseldi.

Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı

YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Bununla birlikte Kasım ayı itibariyle bir kişinin yaşama maliyeti ile arasında oluşan 16.648 liralık fark yoksullaşmanın boyutunu ortaya koymaktadır. Daha öncede belirtildiği üzere bu farkı gidermeden kadar ücret artışına gidilmesi, var olan olumsuz geçim koşullarının ve dolayısıyla yoksulluğun sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Gerekli ekonomik ve sosyal politikalar öncelikli olarak uygulamaya konulmalıdır. Dar ve sabit gelirli kesim enflasyonun nedeni değil mağdurudur.

Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Kasım 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,98 oranında gerçekleşti.
On iki aylık değişim oranı yüzde 45,07 oldu.
Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,27 olarak gerçekleşti.
On bir aylık artış oranı ise yüzde 41,48 oranında oldu.

Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı

#asgari ücret
#enflasyon
#türk-iş
#açlık sınırı
#yoksulluk sınırı
#Ankara
#Ekonomi
