Benim Sayfam
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
 Berrak Arıcan Baş

İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılın ardından bir kadın idam edilecek. 1995 yılında kan donduran bir cinayet işleyen Christa Gail Pike için idam tarihi belirlendi.

İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek
1995 yılında, henüz 19 yaşındayken korkunç bir işleyen Christa Gail Pike için kararı verildi. ABD'nin eyaletinde 200 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edilecek. Tennessee Yüksek Mahkemesi, Pike’ın idam tarihini 30 Eylül 2026 olarak açıkladı.

Tennessee eyaletinde ölüm cezası genellikle zehirli iğne ile infaz ediliyor. Fakat 1 Ocak 1999’dan önce işlenen ağır suçlarda elektrikli sandalye yöntemi de gerekirse kullanılabiliyor. Pike için hangi idam türünün seçileceği ise henüz bilinmiyor.

İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek

KAN DONDURAN CİNAYET

Pike, sınıf arkadaşı Slemmer’ı, o dönem sevgilisi olan Tadaryl Shipp ve arkadaşı Shadolla Peterson ile birlikte Knoxville’de ıssız bir bölgeye barışmak bahanesiyle götürdü. Ancak genç kadın burada, bıçak darbeleriyle ve ağır şekilde dövülerek öldürüldü.

İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek

Mahkeme kayıtlarına göre, Slemmer'ın göğsüne bir de pentagram oyuldu. Ayrıca Pike, kafatasından bir parçayı aldı ve okulda göstermek için sakladı.

Cinayetten 36 saat sonra üçü de yakalandı. Pike, sorgusunda Slemmer’ı korkutmak istediklerini, olayların kontrolden çıkarak cinayete dönüştüğünü anlattı. Mart 1996’da birinci derece cinayetten suçlu bulunan Pike, ölüm cezasına çarptırıldı.

İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek

AVUKATLARI İDAM CEZASININ BOZULMASI İÇİN UĞRAŞIYOR

Pike’ın avukatları ise süreci durdurmak için mücadele ediyor. Savunma ekibi, cinayet döneminde Pike’ın çok genç olduğunu, çocukluk travmalarının, cinsel istismarın ve ağır psikolojik sorunların etkisiyle hareket ettiğini savunuyor.

CBS News’e konuşan avukatlar, Pike’ın ölümünden sonra bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı aldığını, bu nedenle idamın hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu dile getiriyor.

Savunmada, ''Christa’nın çocukluğu yıllarca süren fiziksel ve cinsel istismar ile ihmalin gölgesinde geçti. Zamanla suçundan derin pişmanlık duyan, bilinçli bir yetişkin hâline geldi.'' ifadelerine yer verildi. Ancak tüm bu itirazlara rağmen, Tennessee makamlarının infaz kararını değiştirme ihtimali oldukça düşük görünüyor.

