Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yanlış adrese operasyonda Suriyeli genç öldürüldü iddiası! EGM'den yalanlama geldi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli şahıs, silahın kazaen ateş alması sonucu vurularak öldürüldü. Kamuoyunda yer alan bazı haberlerde ise "Suriyeli gencin yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" paylaşımlarının dezenformasyon içerdiği açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 11:57

’ın ilçesinde örgütü şüphelilerine yönelik bir düzenlendi. Operasyon sırasında 'dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, silahın kazaen ateş alması sonucu vurularak öldü.

Şahıs hayatını kaybederken kamuoyunda, "Suriyeli gencin yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" paylaşımları yapılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, o paylaşımların içerdiğini açıkladı.

Yanlış adrese operasyonda Suriyeli genç öldürüldü iddiası! EGM'den yalanlama geldi

"DUR" İKAZLARINA UYMADI

EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında "Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" şeklinde paylaşılan iddialar, terörle mücadele operasyonlarını hedef almakta ve dezenformasyon içermektedir. Söz konusu hadise, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırıya katılan DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik 15.11.2025 tarihinde Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir’de eş zamanlı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında yaşanmıştır. Hatay/Dörtyol’daki hedef bina içerisinde, güvenlik güçlerini görerek kaçan, bir eve girerek yapılan "dur" ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyarılara rağmen evin kapısını açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir.

Yanlış adrese operasyonda Suriyeli genç öldürüldü iddiası! EGM'den yalanlama geldi

SİLAH KAZAEN ATEŞ ALDI

Bu esnada kapının zorlanarak açılması sırasında çıkan arbede de silahın kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli yabancı şahıs göğsünden tek isabetle yaralanmıştır. Şahıs derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. E.G.L. adlı yabancı şahsın aynı evde bulunan ağabeyi ifadesinde; kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve sözlü tartışma yaşandığını beyan etmiştir. Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporunda tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, kafaya silah dipçiğiyle vurma vb. bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aksi yönde paylaşılan tüm iddia ve söylemler gerçeğe aykırıdır. Düzenlenen operasyon neticesinde 12 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şüpheli şahıs hakkında ise arama kaydı çıkartılmıştır. Kamuoyunun, terörle mücadele operasyonlarını hedef alan manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"

https://x.com/EmniyetGM/status/1994095098166956106

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hırsızlar, arabanızı evinizin önünden çalmak için yeni yol buldu: Sessizce gelip saniyeler içinde götürüyorlar
Akılalmaz görüntü! Öğrenci yurdu nehre sürüklendi
ETİKETLER
#deaş
#operasyon
#hatay
#dezenformasyon
#suriyeli
#terör
#dörtyol
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.