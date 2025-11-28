Hırsızlar, arabanızı evinizin önünden çalmak için yeni yol buldu: Sessizce gelip saniyeler içinde götürüyorlar

Kia ve Hyundai gibi markaların arabalarında bulunan gelişmiş hırsızlık önleme sistemleri, suçluların adeta elini kolunu bağladı. Eskiden sıkça karşılaşılan cam kırma veya düz kontak yapma gibi yöntemler işe yaramayınca hırsızlar, artık daha karmaşık ve hızlı tekniklere başvuruyor.

ABD'de polis departmanlarının raporlarına yansıyan bilgilere göre, hırsızlar artık araçlara erişim sağlamak için otomotiv profesyonellerinin kullandığı ekipmanlardan faydalanıyor. Bunların başında ise "çilingir tabletleri" geliyor.

ÇİLİNGİR TABLETLERİ AMAÇ DIŞI KULLANILIYOR

Normal şartlarda anahtarını kaybeden araç sahiplerine yardımcı olmak, immobilizer sistemini programlamak ve yeni anahtar oluşturmak için tasarlanan cihazlar, hırsızların elinde tehlikeli bir araca dönüşüyor.

Suçlular, tabletleri kullanarak aracın güvenlik protokollerini devre dışı bırakıyor ve kendi tanımladıkları anahtarlarla aracı çalıştırıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Bir diğer yaygın yöntem ise sinyal güçlendirici antenler kullanmak. Özellikle anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğine sahip araçları hedef alan hırsızlar, evlerin dışına yaklaştırdıkları antenlerle içerideki anahtarlığın yaydığı sinyali yakalıyor.

Elde edilen sinyal, aracın yanındaki diğer suç ortağına iletildiğinde otomobil, anahtarın yanındaymış gibi algılıyor ve kapıları açıyor. Böylece herhangi bir zorlama belirtisi bırakmadan aracı çalıştırıp götürebiliyorlar.

Polis kayıtlarına geçen bir olayda, hırsızların kapıları kilitli bir kamyonetin camını kırdıktan sonra çilingir tabletini araç beynine bağladığı ve immobilizer sistemini yeniden programlayarak aracı çaldığı görüldü.

ARABANIZIN ÇALINMASINI NASIL ENGELLERSİNİZ?

Uzmanlar, bu tür hırsızlık yöntemlerine karşı alınabilecek en etkili önlemlerin bazen en basit yöntemler olduğunu belirtiyor.

Örneğin araç anahtarlarının evin dış cephesinden uzak odalarda muhafaza edilmesi, sinyal kopyalama riskini ortadan kaldırabiliyor. Çilingir tableti müdahalelerine karşı ise mekanik bir engelleyici olan direksiyon kilitlerinin kullanılması tavsiye ediliyor.

Ayrıca aracın iyi aydınlatılmış alanlara park edilmesi ve mümkünse GPS takip cihazlarıyla donatılması da güvenliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.