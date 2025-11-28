WhatsApp kuralları sil baştan değiştirdi: Herkesin kullandığı 2 araç artık yasak!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın kullanım koşullarında yapacağı köklü değişiklikler, yapay zeka dünyasının iki devi OpenAI ve Microsoft’un uygulamadan çekilme kararı almasına neden oldu.

WHATSAPP'TAN YAPAY ZEKA YAZAĞI

Şirketin belirlediği yeni politikalara göre, Meta tarafından geliştirilmeyen ve "ürünün kendisi" olan yapay zeka sohbet botlarının platform üzerinden dağıtılması yasaklanıyor. OpenAI cephesinden ayrılık haberi birkaç hafta önce gelirken, Microsoft da hafta içinde benzer bir adım atarak Copilot’un platformdan çekileceğini duyurdu.

Her iki teknoloji devi de kararın gerekçesi olarak Meta’nın 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni "WhatsApp Business Solution" hizmet şartlarını işaret etti. Uygulamadaki sohbet botları belirtilen tarihe kadar erişilebilir kalmaya devam edecek.

ChatGPT kullanıcıları hesaplarını WhatsApp'a bağlayarak sohbet geçmişlerini koruma şansına sahipken, Copilot kullanıcıları ne yazık ki söz konusu imkandan yararlanamayacak.