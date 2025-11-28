Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp kuralları sil baştan değiştirdi: Herkesin kullandığı 2 araç artık yasak!

Meta’nın WhatsApp uygulamasında yapay zeka botlarına yönelik getirdiği kısıtlamalar ve kullanım şartlarındaki değişiklikler, OpenAI ve Microsoft’un platformdan çekilmesine yol açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 09:44

Popüler mesajlaşma platformu ’ın kullanım koşullarında yapacağı köklü değişiklikler, dünyasının iki devi ve ’un uygulamadan çekilme kararı almasına neden oldu.

WHATSAPP'TAN YAPAY ZEKA YAZAĞI

Şirketin belirlediği yeni politikalara göre, Meta tarafından geliştirilmeyen ve "ürünün kendisi" olan yapay zeka sohbet botlarının platform üzerinden dağıtılması yasaklanıyor. OpenAI cephesinden ayrılık haberi birkaç hafta önce gelirken, Microsoft da hafta içinde benzer bir adım atarak ’un platformdan çekileceğini duyurdu.

WhatsApp kuralları sil baştan değiştirdi: Herkesin kullandığı 2 araç artık yasak!

Her iki teknoloji devi de kararın gerekçesi olarak Meta’nın 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni "WhatsApp Business Solution" hizmet şartlarını işaret etti. Uygulamadaki sohbet botları belirtilen tarihe kadar erişilebilir kalmaya devam edecek.

kullanıcıları hesaplarını WhatsApp'a bağlayarak sohbet geçmişlerini koruma şansına sahipken, Copilot kullanıcıları ne yazık ki söz konusu imkandan yararlanamayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknoloji devi HP'den 'yapay zeka' kararı: Binlerce çalışan işten çıkarılacak
Türk savunma sanayiinde yeni kamikaze İHA SKYDAGGER TOYCA 05 tanıtıldı
ETİKETLER
#microsoft
#yapay zeka
#whatsapp
#chatgpt
#openaı
#copilot
#Whatsapp Business Solution
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.