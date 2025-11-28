İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı! En az 2 ölü

Orta Doğu'da yaptığı katliamlarla uluslararası toplumun tepkisine neden olan İsrail, bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde yer alan Beyt Cinn köyüne helikopterler ve topçu atışlarıyla saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybederken, yaralıların olduğu açıklandı. Bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı ileri sürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.