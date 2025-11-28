Piyasa değeri tam 4 milyon 372 bin TL! Hatay'daki operasyonda ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir adrese yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

UYARICI MADDE TİCARETİNE DARBE

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini 4 milyon 372 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.