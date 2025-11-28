Van'da korkunç manzara kameralarda! Düşen elektrik direği dehşet saçtı

Van'ın Tuşba ilçesi kırsalında bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu yere düşen enerji hattına temas eden çok sayıda yaban hayvanı, akıma kapılarak telef oldu. Tuşba ilçesine bağlı Gendelova ve Gölyazı mahalleleri arasındaki kırsal bölgede geçen ay yaşanan olay, bölgede hayvan çiftliği bulunan Erkan Kızıltaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, devrilen ağaç direğe bağlı enerji hattı boyunca tilki ve yaban domuzu gibi birçok yaban hayvanının cansız bedenleri görülüyor. Hayvanların su veya yiyecek ararken bölgeden geçip düşen enerji hattına temas ettikleri değerlendiriliyor.